2 bin yıllık kanalizasyon halen kullanımda

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve uzunluğu 1.5 kilometreyi bulan taş yapı kanalizasyon sistemi, aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yapının ilçenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman ise antik kentin bir uzantısının da ilçede bulunduğunu söyledi.

Tekstil ve dokumacılığın yanı sıra kültürel dokusuyla da tanınan ve Tripolis antik kenti sınırları içerisinde bulunan Buldan\'da, 2 bin yıl önce yapılan kanalizasyon sistemi kullanılmaya devam ediyor. Roma Dönemi\'nde inşa edilen kanalizasyon sisteminin, 2 metre eni, yaklaşık 1.5 metre de yüksekliği bulunuyor. Taş örme yapıdaki kanalizasyon, hâlâ 1.5 kilometrelik bir alanda aktif olarak kullanılıyor. Yeşildere Mahallesi\'nden başlayan kanalizasyon sistemi, belediye tarafından restore edilen Dokuma Pazarı Caddesi\'nin altından geçerek Yeni Mahalle\'de sona eriyor.

\'ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR YAPI\'

Buldan Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gülbay, tarihi kanalizasyon sisteminin, Buldan\'ın ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini belirtti. Başkan Gülbay, \"1.5 kilometre uzunluğundaki yapı, zorlu koşullarda yapılmış önemini bir çalışma. Teknik açıdan çok değerli bir hazine çünkü bu yapı hâlâ çalışıyor. Büyük mahallelerin birleşim noktası burası. Eski Buldan diye bilinen bölgenin kanalizasyonunu içeren bir yer. Günümüzde örnek alınması gereken bir yapı. Bu mahalledeki küçük doğal bir dere de bu kanalizasyon vasıtasıyla aktarılıyor\" diye konuştu.

TRİPOLİSİN UZANTISI BULDAN\'DA

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman ise antik kentte yaptıkları kazılarda yapısı bozulmamış kanalizasyon sistemlerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Antik kentin bir uzantısının ilçede yer aldığını belirten Doç. Dr. Duman, Roma Dönemi\'nde bölgede yerleşim olduğunu bulunan kaya mezarlarından anlayabildiklerini ifade etti.



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