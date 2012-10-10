Kocaeli'de 2 bin yıllık 'jakuzi' bulundu

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Yazlık Ilıcası inşaat alanını ziyaret ederek, ortaya çıkarılan eserler hakkında Kocaeli Müze Müdürü İlksen Özbay'dan bilgi aldı.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, burada yaptığı açıklamada, Yazlık Ilıcası'nda yapılan işten kent adına sevindiklerini belirterek, Yazlık Ilıcası'nın Kocaeli'nin markalarından biri olduğunu söyledi.

Ilıcanın uzun süre atıl kaldığını hatırlatan Topaca, sahipsiz kalmış, terk edilmiş, metruk haldeki ılıcanın Valilik, İl Özel İdaresi ve Gölcük Belediyesi'nce ortaklaşa yapılan çalışma sonucu yalnızca bir tesis kazandırılmayacağını, kentin tarihi ve kültürünün de ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Topaca, bu kentte her medeniyetin eseri ve izinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Buralarda Roma , Bizans ve Osmanlı dönemlerinden eserler, izler var. Gölcük ilçemizdeki eserlerin en büyüğü de kaplıcamız, kaplıca alanımız, tarihi hamamın olduğu alandır. İnsanlarımız buradan şifa bulmaya devam edecekler. Bir taraftan da bu tesis, kentin turizm altyapısını, ekonomik altyapısını güçlendirecek, çeşitlendirecek bir kimlik taşıyacaktır. Bu kentin, Gölcük ilçemizin kültürel kimliğinin de temel simgelerinden birisi olacaktır. Buradan çıkan eserler, yine bu tesis içinde sergi alanı oluşturmak suretiyle hem açık, hem de kapalı alanda sergilenecek. Bir taraftan da kültür ve tarih turizmi, kaplıca turizmiyle birlikte icra edilecek. Bu özellik, tesisimizi ülkedeki diğer tesislerden ayıran en büyük özellik olacak.”

108 metrelik Roma yolu

Kocaeli Müze Müdürü İlksen Özbay da alanın Roma hamamı ve kompleksi olduğunu belirterek, 2 dönemdir burada kazı yaptıklarını söyledi. Geçmişte ılıcanın suyuyla bölgede çamaşır yıkandığını dile getiren Özbay, Gölcük Belediyesi'nin girişimiyle çalışma başlatıldığını vurguladı.

Kazı sırasında ilk etapta yalnızca 108 metre uzunluğundaki tarihi Roma yolunu ve bir takım mimari temel kalıntılarını bulabildiklerini hatırlatan Özbay, toprakla kaplı alanın “Arkeopark” olarak ilan edildiğini ifade etti.

Özbay, bölgede tesis inşaatı başlayıp kot seviyesi düşünce su kanalına rastladıklarını anlatarak, su kanalının ardından kazıyı derinleştirerek bir hamam ve sağlık merkezini ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki tarihi ılıcada yapılan arkeolojik kazıda 2. yüzyıla ait hamamın ısıtma sistemini oluşturan yapı ve jakuzi tarzındaki masaj havuzu ortaya çıkarıldı.

Bu sağlık merkezinin kompleks olarak çok büyük olduğunu vurgulayan Özbay, “Roma hamamlarının, sağlık merkezlerinin aynı zamanda sosyal işlevi de var. Halka ait olan sağlık merkezlerini daha çok imparatorlar ve aristokrat aileler yapımını ve bakımını üstleniyorlar. Aynı zamanda politik konuşmalarını, icraatlarını hamamlarda halkla bütünleşerek yapıyorlar, böyle de bir önemi var” dedi.

Özbay, yaptıkları bu çalışmalarla hamamın bir bölümü olan yapısını gördüklerini ifade ederek, burada “hypocaust” denilen bir sistemin uygulandığını, bu sistemde de sütunlar üzerinde oluşturulan “terracota” denilen pişmiş toprak ve ısınma sisteminin alttan dolanması olduğunu söyledi.

2 bin yıllık jakuzi

Çalışmalarda duvarlara monte edilen çivi sistemlerini bulduklarına dikkati çeken Özbay, “Burası terleme ve masaj alanları olarak kullanılmış.

Ortaya çıkan yapı yaklaşık 2 bin yıllık jakuzi diyebileceğimiz bir masaj havuzu da bulundu. Büyük bir 'cimnazyum'un da olacağı düşünülen bir alanın ancak bir kısmını gördük. Su kemerlerinin bina etrafında dolandığını tespit ettik. Buraya ait sütunlar, sütun başlıkları ve kupalar, künkler bulduk. Bunları Müze Müdürlüğü'ne taşıdık, restore edilerek burada sergilenecek.”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de projenin sorumlulukları altında devam ettiğini, tamamlanma tarihinde bir sapma ön görmediklerini, günü birlik kullanılabilecek tesisin Şubat ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde kaplıcalar olduğunu ancak tarihle bütünleşen bir başka ılıcanın olmadığını belirten Ellibeş, “Bölgenin farkı bu. Kocaeli'ye, bölgemize yeni bir marka değeri katacak proje olarak görüyoruz. En kısa zamanda buraya sağlık ve şifa bulmak üzere geleceğiz” diye konuştu.