2 bin yıllık 'gizemli' lahitteki lağım suyunu içmek için kampanya başlattılar

Mısır’ın İskenderiye kentinde ay başında bulunan 2 bin yıllık ‘gizemli’ lahitle ilgili tartışma sürüyor. Granit kaplı devasa lahitin içinden üç iskelet ve lağım suyu çıkmasının ardından binlerce kişi, bu pis suyu içmek için imza kampanyası başlattı.

30 ton ağırlığındaki lahitin İskenderiye’de bulunması ile açılması arasındaki sürede hem Büyük İskender’in mezarı olabileceği, hem de lanetli olduğu için açılmaması gerektiği iddia edildi. Lanet iddiaları sosyal medyada yayılarak, Mısır firavunu Tutankhamun’un mezarının 1922’de açılmasından sonra arkeolojik çalışmalara katılan birçok kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

'‘Eenerji içeceği olarak içmemiz gerekiyor'‘

Ancak lanet söylentilerine kulak asmayan bilim insanları lahiti geçen perşembe açtı. 2 metre yüksekliğinde, 3 metre uzunluğunda olan mezarın içinden üç iskelet ile kanalizasyon suyu çıkmasının ardından, lanet iddialarına inananlar bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada, “Lanetli, kara lahitteki kırmızı suyu bir tür gazlı enerji içeceği olarak içmemiz gerekiyor. Böylece onun güçlerini alabilir ve nihayet ölebiliriz” deniliyor. The Independent’ın haberine göre, bu kampanya şimdiden binlerce kişinin imzasını toplamış durumda.

Mısırlı yetkililer ise lahitin içinden çıkan suyun mezara muhtemelen yakındaki bir kanalizasyon borusundan sızdığını söylüyor. İçindeki mumyaların da bu nedenle muhafaza edilemeyip iskeletleştiğini belirtiliyor. Bilim insanları, bu üç iskeletin kral ya da üst düzey isimlere değil, askerlere ait olduğunu sanıyor.