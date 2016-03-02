2 bin yıllık anıta spreyle ‘zalım’ yazdı; hakkında soruşturma açıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'na sprey boyayla yazı yazarak sosyal medya hesabında paylaşan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Al Jazeera’dan alınan habere göre, MS 41-54 yıllarında Roma İmparatoru Tiberius Germanious Claudius döneminde yaptırılan ve Anadolu'da benzeri bulunmayan anıta sprey boyayla bir kişinin isminin baş harfi, soyadının tamamı ve "Zalım... :)" yazıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırma sonucunda, yazıyı A.U. adlı kişinin yazdığını ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirleyen Kaymakamlık ve Müze Müdürlüğü yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma açıldı

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, yaptığı açıklamada, A.U'nun sosyal paylaşım sitesinde elinde sprey boyayla anıt önünde çekilmiş fotoğraf paylaştığını görmeleri üzerine şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Anıttaki yazıların düşük basınçlı kum püskürtülmesi yöntemiyle temizleneceğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu işlemin ücretini de anıta yazı yazan kişiden idari soruşturma kapsamında tahsil edeceğiz. Anıt, ilçemizin çok önemli tarihi değerlerinden biridir. Yılda yaklaşık 250 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda sprey boyayla yazı yazılan kale duvarlarını temizletmiş olmamıza rağmen maalesef Kuş Kayası Anıtı'na da benzeri şekilde yazılar yazıldığını gördük. Anıtın bu şekilde kirletilmesi, çok üzücü bir durum."