2 bin rakımlı yaylaya Arap yatırımcı ilgisi

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda kayak merkezinin açılmasının ardından Arap yatırımcılar, harekete geçti. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bir Arap yatırımcının yaylaya tatil köyü yapmak istediğini, bununla ilgili bölgede araştırma başlattığını söyledi.

Ordu\'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, geçen ay hizmete alınan kayak merkezi, yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Kayak Federasyonu\'nca işletilen kayak merkezinin açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Çambaşı Yaylası, Arap yatırımcıların da ilgi odağı oldu. Ordu\'ya gelerek, yaylada incelemelerde bulunan bir Arap yatırımcının bölgeye 60 milyon dolarlık tatil köyü kurmak istediği belirtildi. Aynı yatırımcının daha önce de yaylaya gelip, inceleme yaptığı öğrenildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayak merkezinin açıldığını duyan Arapların bölgede yatırım yapmak için araştırma başlattığını, bu konuda yatırımcılarla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Çambaşı Yaylası\'na, daha önce yatırım yapmak isteyen bir Arap yatırımcının, kayak merkezinin açılmasıyla bölgedeki araştırmasını ve incelemesini artırdığını belirten Kaya, \"Çambaşı Yaylamızda, kayak merkezi hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda, yaylamızı ziyaret eden yabancı turist sayısı azdı. Bu yıl yol çalışmalarının sürmesi, kayak merkezinin faaliyete geçmesi, bölgede turizm odaklı çalışmalar yürütülmesiyle turistlerin rağbeti de arttı. Bu yıl yaklaşık 200 bin çoğunluğu Arap turistlerden oluşan yabancı ziyaretçiler, yaylamızı ziyaret etti. Kayak merkezinin tesisleriyle bölgemizdeki diğer turizm yatırımları ve tesislerin faaliyete geçmesiyle yaylamıza yılda 2 milyon turist bekliyoruz. Tanıtım hedefimiz bu yönde\" dedi.

BAKANLIĞIN KRİTERLERİNE GÖRE İNŞAAT YATIRIMI YAPILABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha önce Çambaşı Yaylası\'nda, 220 dönüm arazinin yatırımcılara ihale edildiğini de hatırlatan Başkan Kaya, şunları söyledi:

\"Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan ihaleyle yayladan yer alan ilgili firmayla ortak hareket edilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunmak için Arap yatırımcılar geldi. Ben, onlara bunun bilgisini aktardım. Bilgi alışverişinde bulunduk. Yatırımcı, kayak merkezi ve yol durumunu takip ediyor. Daha önceden Turizm Bakanlığı\'ndan 220 dönüm yer alınmıştı. İlk etapta, o firmayla ortak hareket edip, 2 bin yataklı otel ve tatil köyü projeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Yine bölgede incelemeleri ve araştırmaları var. Dünyada ve Türkiye\'deki futbol kulüplerinin gelip, kamp yapabileceği ciddi bir kompleks düşünüyorlar. Kayak merkezine yakın yer istiyorlar. Şimdi yollar yapılıyor, kayak merkezi açıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde imar planları olmadığı için çarpık yapılaşmaya göre değil de plana uygun bir şekilde neler yapılabilir, bunun çalışmasını yapıyorlar. Bizim alanlarımız, tamamen imar planına açılmış, Turizm Bakanlığı\'na devredilmiş. Turizm Bakanlığı kriterlerine göre, inşaat yatırımı yapılabilir. Bu amaçla buraya yatırıma gelmek istiyorlar. Kanunlara uygun şekilde hangi binaları yapacaklarını biliyorlar.\"



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