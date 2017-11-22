Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. ve Ordu Sanayici İşadamları Derneği (ORDUSİAD) ile 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'na 5 yıldızlı otel yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi\'nin iştiraki olan ORBEL A.Ş. ve ORDUSİAD tarafından Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda 40 bin metrekarelik alana 5 yıldızlı otel kurulması için çalışma yürütülüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, otelin bu kış mevsiminde hizmete girecek olan kayak merkezine yakın bir bölgeye yapılacağını, bölgede konaklama ihtiyacının giderilmeye çalışılacağını söyledi.

KAYAK MERKEZİ AÇILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Kayak Federasyonu tarafından işletilecek olan kayak tesisinin 25 Kasım Cumartesi günü açılacağını, konaklama ihtiyacını da kısa sürede gidermeye çalışacaklarını vurgulayan Başkan Enver Yılmaz, şöyle dedi:

\"Çambaşı Kayak Merkezi günlük 2 bin ila 2 bin 500 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bölgede konaklama ve yatak kapasitesini artırmamız gerekiyor. ORDUSİAD’ın uzun süredir Çambaşı’nda hizmete sunmayı planladığı bir otel projesi vardı. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, belediyemiz iştiraki ORBEL projeye yüzde 30 oranında ortak oldu. 80 oda 110 yatak kapasiteli oteli bölge turizmine kazandıracağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun.”

Öte yandan Cumartesi günü yapılacak Çambaşı Kayak Merkezi açılışı sırasında ORBEL AŞ ve Ordu Yatırım A.Ş. arasında Otel projesi için protokol imzalanacağı da belirtildi.



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