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Spor

2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki Ali Dağı’nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci Etap Yarışması, sona erdi

01 Nisan 2018 19:38

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki Ali Dağı’nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1\'inci Etap Yarışması, sona erdi. Dereceye giren yarışmacılar, Ali Dağı’nda uçmanın heyecan verici olduğunu söyledi. 
Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonaya 7 ilden 8’i kadın 48 yarışmacı katıldı. 5 etaptan oluşan organizasyonda sporcular, günde 5 uçuş yaptı. Ali Dağı’nın zirvesinden havalanan sporcular, dağın etiğinde kurulan noktalara inmeye çalıştı. Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, yarışmanın düzenlenmesinde ve kazasız tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayseri semalarında, 3 kategoride tamamlanan yarışmada; genel klasman erkeklerde 1\'inci Kerem Dinçer, 2\'nci Çağrı Çelik, 3\'üncü Faruk Kahraman oldu. Kadınlarda ise 1\'inciliği Burçak Usanmaz, 2\'nciliği Özlem Bağ, 3\'üncülüğü Ayşenur Katırcı elde etti. Takımlarda da 1\'inci Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, 2\'nci Göktürk Hava Spor Kulübü, 3\'üncü İnegöl Belediyesi Dostum Spor Kulübü oldu. Derece alan sporcular, Ali Dağı’nda uçmanın heyecanlı olduğunu belirterek, diğer yarışları beklediklerini söyledi. 

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