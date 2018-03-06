2 bin rakımdan Mehmetçiğe selam

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza Sümengen Dağı\'na yürüyen 70 doğasever, 2 bin rakımda Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Etkinlik için doğaseverler ilçe merkezinde toplanarak, Sümengen Dağı\'na hareket etti. Yürüyüşe bölgedeki yer altı şehri ve kaya mezarlarının gezilmesi ile başlandı. Dağcılar ardından 700 metrelik taş döşeme Roma yolundan tırmanışa geçerek, 2 bin rakımlı dağ zirvesinde Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklere \'Afrin\' yazısıyla selam yollayarak, 9 kilometrelik yürüyüşle parkuru tamamladı. Etkinlikte grup adına konuşan Hasan Gürbüz, \"Son yıllarda yaptığımız gönüllü faaliyetlerle ilçemizin doğal güzelliklerini ulusal çapta duyurmayı başardık. İlçemiz Erciyes Dağı, Toros Dağları, Saraycık Dağı, Sümengen Dağı ve Zamantı Irmağı\'nın akış yatağı boyunca birbirinden güzel doğal güzellikleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle geleneksel bir etkinliğe dönüşen Ulusal Beydağı tırmanışı ülke genelinden birçok dağcının bir araya geldiği ilk 5 dağcılık faaliyetinden biri olmayı başardı\" dedi.



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