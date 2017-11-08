2 bin metrede mahsur kalan kampçıları belediye ekibi kurtardı

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta sonunda kamp yapmak için çıktıkları 2 bin rakımdaki Tenzit Yaylası\'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kişi ile onları aramaya çıkan 2 akrabalarını kurtardı.

Kentin en yüksek kesimlerinden Çamlıyayla İlçesi\'ndeki Karakapı mevkiinde kamp yapmak isteyen Onur Dalkılıç, Gurur Civan Dalkılıç ve Mustafa Çuhadar, geçen hafta sonu 2 bin rakımdaki Tenzit Yaylası\'na gitti. Üç arkadaş, en son akşam saat 18.00 sıralarında aileleri ile görüşerek kar yağışının başladığını söyledi. Daha sonra telefon sinyali kesilen ve haber alınamayan akrabalarını aramaya çıkan Bülent Özer ile Hamza Çuhadar\'la da bir süre sonra iletişim kesildi. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Kaybolan kampçılardan ve onları aramaya giden yakınlarından haber alamadığı için endişeye kapılan Hasan Tanrıverdi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü\'ne de başvurarak yardım istedi. Yardım çağrısıyla kampçıları kurtarmak için 1 greyder ve 2 kamyonetle harekete geçen 7 personel, yüksekliği yer yer 1 metreyi aşan karlı kaplı yolları aşarak, kısa sürede kampçı gençlere ve yakınlarına ulaştı. Karla kaplı bir sığınakta kendilerine ulaşacak yardımı bekleyen 5 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve jandarma sayesinde mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak, sağlıklı şekilde evlerine ulaştırıldı.

Kurtarma ekipleri sayesinde yakınlarına ulaştıklarını ifade eden Hasan Tanrıverdi, \'\'Akrabam ve arkadaşları kampa gitmişti. En son akşam saatlerinde bizi aradılar ve kar yağdığını söylediler. Ertesi gün de kendilerinden haber alamayınca Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurarak yardım istedik. Olaydan haberdar oldukları andan itibaren göstermiş oldukları çabalar ve ivedi şekilde olay yerine ulaşmalarından dolayı minnettarız\'\' dedi. Tanrıverdi, Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.



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