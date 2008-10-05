2 bin lise için müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, (EĞİTEK) 2 bin lisede öğretmen eğitiminde kullanılmak üzere toplam 2 bin 2 adet “Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı” kurulumu gerçekleştirecek.



Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de özellikle Fen ve Matematik alanında öğrenci başarılarının istenen düzeyde bulunmaması ve problemin çözümünde fen ve matematik eğitiminde öğrencide ilgi ve ihtiyaç uyandıracak nitelikte, gelişen teknolojik yapıya uyumlu olan öğrenme ortamlarının oluşturulmasının zorunlu hale gelmesi nedeniyle, Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı kurma kararı aldı. Bakanlık, BT ile destekli fen laboratuarlarını öğrencide ilgi ve ihtiyaç uyandıracak nitelikte öğrenme ortamları olarak değerlendirilmesi amacıyla BT destekli fen laboratuarı kurma çalışmalarına hız verdi.



Laboratuvarlar Anadolu, Fen ve Anadolu öğretmen liselerine kurulacak



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, EĞİTEK, 2 bin lisede, öğretmen eğitiminde kullanılmak üzere toplam 2 bin 2 adet “Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı” kurulumu gerçekleştirecek. Proje ile Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseler’nin fen ve matematik derslerine yönelik güncel ve en son teknoloji laboratuarları kazandırmayı hedefliyor.



Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini deney araç gereçleriyle geliştirebilecekleri ve bilişim teknolojilerini derslerine entegre edebilecekleri öğrenme ortamlarına ulaşmalarını sağlayacak.



Bakanlık yetkileri ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarları Projesi ile Fen ve matematik öğretmenlerinin gelişmiş teknolojik materyallerle donatılmış fen laboratuarlarını kullanmalarına olanak sağlanacak." dediler.



Yetkililer, "Milli Eğitim Bakanlığı, proje kapsamında fen ve matematik öğretmenlerinin BT destekli fen laboratuarlarını eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde kullanma bilgi ve becerilerini geliştirileceklerini ve ortaöğretim okullarındaki fen ve matematik eğitiminin kalitesinin artacağını, öğrencilerde öğrenmenin daha kalıcı ve zevkli hale geleceğini düşünmektedir” dediler.