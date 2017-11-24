2 bin 670 rakımlı köydeki 'Çalıkuşu'nu babası yalnız bırakmıyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı 2 bin 670 rakımlı Harmantepe köyünde birleştirilmiş sobalı sınıfta 2 yıldır 12 öğrenciye eğitim veren 27 yaşındaki sınıf öğretmeni Atice Alver\'i babası Resul Alver yalnız bırakmıyor. Haftada sadece 2 kez aracın gittiği köyde zor şartlarda öğrencilere ders veren Atice öğretmene öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü için tandır ekmeği, yoğurt, peynir ve patik hediye etti. Ankaralı Atice öğretmen, \"Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. İlk defa burada sobayla tanıştım. Babam da beni yalnız bırakmıyor. Soba yakmayı da zorlu şartlarda mücadele etmeyi de öğrendim\"dedi.

Karlıova ilçesine bağlı 2 bin 670 rakımlı 110 nüfuslu Harmantepe köyünde öğretmen Atice Alver\'e Ankara\'dan gelen babası da 2 yıldır eşlik ediyor. 12 öğrencinin birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim gördüğü Harmantepe ilköğretim okulu öğretmeni Atice Alver, 52 yaşındaki babası Resul Alver\'in kendisini yalnız bırakmadığını ve annesi ile bir erkek kardeşini Ankara\'da bırakarak 2 yıldır kendisi ile kaldığını söyledi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye iki yıl önce ataması yapılan Atice öğretmene, okul sobasının yakılması, tamir işleri konusunda da yardım eden baba Resul Alver, kızına kol kanat gerdiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE KIŞLIK GİYSİ VE BOT GETİRTTİ

Karlıova ilçe merkezinden haftada sadece 2 kez aracın geldiği köye ilk ataması çıktığında korktuğunu söyleyen Atice öğretmen, \"Sonraları köy hayatına ve köylülere alıştım ve şimdi de bir aile olarak beraber köyde yaşıyoruz. İlk köye geldiğimde uçurumlarla dolu olan köy yolundan geçerek köye geldim. Burada 3 metre karda insanların yaşantılarını görünce karamsarlığa kapıldım. Babam çok duygusal biri. Köye ilk geldiğimizde öğrencilerin okula kışlık elbiseyle değil de ince yazlık elbiselerle geldiğini gördüğünde hiç vakit kaybetmeden hemen Ankara\'daki arkadaşlarımı arayarak çocuklara kışlık giysi ve bot getirilmesini sağladım\" dedi.

\'BABAMIN HAKKINI ÖDEYEMEM\'

Öğretmen Atice Alver, hayatının artık bir öğretmen köylü ilişkisinden öte bir aile ilişkisi olarak devam ettiğini de belirtirek, şöyle konuştu:

\"Köy yeri yüksek rakımlı olması nedeniyle kışın kalınlığı 4 metreye varan kar yağıyor. Çoğu zaman fırtına ve tipiden dolayı evimizde mahsur kalıyoruz. Yabani hayvanlar burada çok fazla. Yalnız başına gece saatlerinde evimden çıkmaya korkuyorum. Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. Ama zorlukları değil de, öğrencilerini düşünürseniz bu zorlukları bir zamandan sonra artık görmezsiniz. Her şeyiniz öğrencilerinizin gözünde mutluluğa kilitleniyor. Okul ve lojmanın sobalı olmasından dolayı ilk defa burada sobayla tanıştım. İlk zamanlarda babam sobayı yakmamda yardımcı oluyordu. Onun sayesinde soba yakmasını da zorlu şartlarda mücadele etmeyi de öğrendim. İki defa soba bacasının kapanmasından dolayı zehirlenme tehlikesi yaşadık. Babam benim her şeyim, benden dolayı annemi ve kardeşimi Ankara\'da yalnız bırakarak burada benimle kaldı. Onu yıllardır hayat arkadaşlığı yaptığı annemden uzaklaştırdım. Annem de babam da bundan hiçbir zaman rahatsız olmadı. Babamın hakkını asla ödeyemem o olmasaydı belki buraya alışamazdım. Hayatla mücadeleyi ve öğrencilerimle yol yürümeyi o bana öğretti\" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ: TANDIR EKMEĞİ, PEYNİR, PATİK, YAZMA

Harmantepe köyündeki öğrencilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine köye özgü hediler getirdiğini söyleyen Atice Alver, \"Öğretmenler Günü\'nde öğrencilerim bana patik, peynir, yazma, yoğurt, tandır ekmeği ve yapay çiçeklerden oluşan hediyeler getiriyorlar. Öğretmenler Günü\'nde öğrencilerim benden daha çok mutlu oluyor. Şarkılarla ve çeşitli etkinliklerle bu günü kutluyoruz. Bende buradan ülkenin dört yanında görev yapan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü\'nü kutlarım. Allah bizleri öğrencilerimizden ayırmasın\" dedi.



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