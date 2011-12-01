-2 bin 600 yıllık liman URLA (A.A) - 01.12.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde, Arkaik döneme ait, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük liman tesisinin tespit edildiği bildirildi. Ankara Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) Başkanı Prof.Dr. Hayat Erkanal, Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, Uzunada Deniz Komutanlığı'ndan Deniz Yarbay Koray Salar, 360 Derece Araştırma Grubu Başkanı Osman Erkut ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Halil Şen, Doç. Dr. Okan Akyol ve Dr. Cengiz Metin'in de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Limantepe su altı kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kazı çalışmalarının bu yıl ki bölümünde büyük bir sürprizle karşılaştıklarını ve bu sayede önemli bir keşfe imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Erkanal, yapılan kazı çalışmaları sırasında günümüzde kullanılan mevcut limanın batı kesiminde, büyük çapta bir tesis saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Erkanal, havadan fotoğraflama yöntemini de kullandıkları çalışmalar sonucunda, bunun bir liman tesisi olduğunu belirlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Kalıntılar arkaik mendireğinin üzerine bindirilmiş vaziyette görünüyordu. Bunu hava fotoğraflarıyla tespit ettik. Böylece aşağı yukarı 400 metre uzunluğunda ve İskele Dörtyol Kavşağına kadar ilerlediğini tahmin ettiğimiz büyük bir liman tesisi ortaya çıkıyor ki, bu arkaik dönem için çok büyük ve kapsamlı bir liman. Hatta şu anda dünyada ortaya çıkarılmış Arkaik dönemin bilinen en büyük ve en gelişmiş limanıdır. Urla Limantepe mevkisi ile Urla İskele'deki günümüz mendireğinin hemen açıklarında yer alan liman tesislerinde, sol ve sağdan yarım ay şeklinde ilerleyerek bugünkü mendireğin girişine kadar ulaşıyor. Liman girişinin de günümüzde olduğu gibi aynı yere yapıldığı ortaya çıktı.''