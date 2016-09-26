2 bin 542 çocuk cezaevi ve çocuk eğitim evlerinde!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10 Haziran 2016 itibarıyla, Türkiye'de 3 çocuk ceza infaz kurumu ve 2 çocuk eğitim evinde bin 95, diğer ceza infaz kurumlarında ise bin 447 çocuk tutuklu ve hükümlü bulunduğunu bildirdi. Bozdağ, 2010-2015 yılları arasında ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan şikayet sayısı ve yapılan işlemlere ilişkin verileri de paylaştı. Bozdağ, 2010-2015 yılları arasında 64 soruşturmanın gerçekleştirildiğini, bunlardan 31'inin şikayet üzerine, 33'ünün ise resen başlatıldığını, soruşturma geçiren personel sayısının ise 484 olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun çocuk cezaevlerinde hak ihlali iddiaları ve kapasiteye ilişkin verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı.

Kişilere karşı kötü muamele vakalarının yaşanmaması ve şikayet sebeplerinin ortadan kaldırılması için mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını belirten Bozdağ, ceza infaz kurumlarının ilgili kurum ve komisyonlar tarafından da denetlendiğini anımsattı.

Bakan Bozdağ, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir çocuk mahpusun iddialarına ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma sonucunda 18 Şubat 2016 tarihli kararla kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini ve Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 5 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin olarak başlatılan adli soruşturmanın devam ettiğini, 3 kurum personeli hakkında başlatılan idari soruşturma neticesinde disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini vurguladı.

Çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı

Bozdağ, 10 Haziran 2016 itibariyle Türkiye'de 3 çocuk ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevinin bulunduğunu, bu kurumlarda toplam bin 95 çocuk tutuklu ve hükümlünün barındırıldığı, diğer ceza infaz kurumlarında ise yetişkin hükümlü ve tutuklularla temas etmeyecek şekilde ayrı bölümlerde barındırılan bin 447 çocuk tutuklu ve hükümlü olduğunu ifade etti.

484 personel soruşturma geçirdi

Bozdağ, soru önergesine verdiği yanıtta, 2010-2015 yılları arasında ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan şikayet sayısı ve yapılan işlemlere ilişkin verileri de paylaştı. Bozdağ, 2010-2015 yılları arasında 64 soruşturmanın gerçekleştirildiğini, bunlardan 31'inin şikayet üzerine, 33'ünün ise resen başlatıldığını, soruşturma geçiren personel sayısının ise 484 olduğunu kaydetti.