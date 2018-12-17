2 bin 500 yıllık yer altı mezarını delik deşik ettiler

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde Abdulvahap Tepesi\'nde bulunan ve \'hipoje\' denilen Roma dönemine ait yer altı mezarı defineciler tarafından delik deşik edildi.

Tarihiyle ön plana çıkan ve birçok medeniyete evsahipliği yapan İznik ilçesinde, definecilerin birçok tarihi esere zarar verdiği tespit edildi. Son olarak Abdulvahap Tepesi mevkiisinde bulunan ve \'hipoje\' diye adlandırılan Roma döneminden kalma yer altı mezarı definecilerin çalışmaları sonucunda zarar gördü. İznik\'in tarihi açısından da önemli olan eserin adeta delik deşik edildiği görüldü. İş makinelerinin de kullanıldığı iddia edilen mezarın son görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. İznik\'te aynı bölgenin yakınlarında bir süre önce kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 2 kişi ise mahkemece tutuklandı.



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