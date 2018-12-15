2 bin 500 yıllık Roma dönemi mezar odaları talan ediliyor

Mehmet BULDU/İZNİK, (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık mezar odaları yağmalanıyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, “Mezar odalarına acil önlem alınmazsa, bu tarih yok olup gidecek” dedi.

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkiindeki zeytinlikte 15 yıl önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait yeraltı mezar odaları ortaya çıktı. Ancak mezar odaları, defineciler tarafından yağmalandı.

Bizans ve Roma tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, \"Bir an önce önlem alınması ve bu tarihi değerlerin korunması gerekmektedir. Eğer bunları korumayacaksak, gün yüzüne çıkarmaya da gerek yok. Mezar odasının kapısı parmakla açılıp kapanıyordu ama tarihi menteşeleri yerinden sökülmüş ve işlevini yitirmiştir” diye konuştu.

Heykel sanatçısı İlkay Altay ise, “Roma döneminden kalma bu eserler koruma altına alınmalı ve restore edilmedi. Gerçekten restore edilip sergilenirse ilçe turizmine büyük katkısı olur” dedi.

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