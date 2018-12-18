2 bin 500 ton ağırlığındaki caminin son bölümü taşınıyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Ilısu Baraj gölü altında kalacak antik ilçesi Hasankeyf\'te, başka yere götürülecek son eserlerden olan 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii\'nin son bölümü de taşınmaya başlandı. 2 bin 500 ton ağırlığındaki eser, oluşturulacak özel platformla yeni yerine taşınacak.

Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Süleyman Koç Minaresi\'nden sonra şimdi de 610 yıllık Eyyubi Camii taşınıyor. Hollandalı firmanın da yer aldığı konsorsiyum, son eserin taşıma işlemlerini hızlandırdı. Tarihi eserin geçeceği güzergahtaki binaların bir bölümü yıktırıldı. Tarihi Hasankeyf ilçesinin önemli eserleri arasında yer alan, Eyyubi dönemine ait ve 4 bölümde taşınması kararlaştırılan caminin 3 parçası daha önce taşındı. 2 bin 500 ton ağırlığındaki caminin son bölümü için hazırlıklara ise devam ediliyor. Caminin son bölümü özel platformla yeni yerine taşınıyor.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, taşınacak camilerin son bölümünün de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, \"Camilerin avluları ise toprakla örtülüyor. Bu eserlerin sudan zarar görmemesi için de çalışmalar devam ediyor. Tarihi eserler yeni yerleşim birimi yakınındaki Kültürel Park\'ta bir arada bulunacak\" dedi.



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