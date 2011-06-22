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Yaşam

2 BİN 500 LİRA MAAŞA ÇOBAN ARANIYOR MALATYA (A.A)

22 Haziran 2011 18:36

-2 BİN 500 LİRA MAAŞA ÇOBAN ARANIYOR MALATYA (A.A) - 22.06.2011 - Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 50 birlik üyesinin hayvanlarına bakması için 2 bin 500 lira maaşla çoban aradığını belirtti. Akın, üyelerinin geçen yıldan beri hayvanlarına bakmaları için iyi bir maaşla çoban aradığını, ancak kimsenin çobanlık yapmak istemediğini ifade etti. Şimdiye kadar 3 kişinin müracaatta bulunduğunu dile getiren Akın, geçen yıl bin 300 lira olan çoban maaşlarını bu yıl 2 bin 500 liraya kadar çıkardıklarını söyledi. Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birliğimize üye yaklaşık 50 hayvan sahibimizin çoban arayışı geçen yıldan beri devam ediyor. Bugüne kadar il dışında iki il içinden ise bir kişi çobanlık yapmak için başvuruda bulundu. Bunlardan bir tanesi kendisine referans olan birini gösterdiği için işe alındı. Şu anda güvenilir olduğuna dair referansı olan 50 çoban adayına ihtiyacımız var.'' Yılın 6 ayı çalışacak çobanların, yemeklerinin de hayvan sahibince karşılanacağını ifade eden Akın, maaşların süt sağımı ve benzeri gibi ek işlerle daha da artacağını söyledi. -''MEZİYET İSTEYEN BİR MESLEK'' Çobanlığın da her meslek gibi bilgi ve meziyet istediğini vurgulayan Akın, ''Çobanlık her önüne gelenin yapamayacağı bir meslek. Hayvanlar konusunda bazı ilk yardım tekniklerini ve çeşitli otlar hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyor'' diye konuştu. Akın, birlik olarak çoban yetiştirmek için eğitim projesi hazırladıklarını, böylece işsizlere iş bulmayı da hedeflediklerini kaydetti.

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