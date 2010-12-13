-2 BİN 400 YILLIK "ÇORBA" PEKİN (A.A) - 13.12.2010 - Çinli arkeologlar, 2 bin 400 yıl öncesine ait içinde çorba kalıntısı ve kemik bulunan bronz bir kabı gün ışığına çıkardı. Resmi Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in eski başkenti Şian bölgesindeki bir mezarda yapılan kazılarda, içinde yeşilimsi kalıntının bulunduğu bronz kap ortaya çıkarıldı. Kalıntının çorba olup olmadığının anlaşılması için analiz edileceği ifade edildi. Şaanşi eyaletine bağlı bölgenin arkeoloji enstitüsünden Liu Daiyun, Çin arkeoloji tarihinde ilk kez içinde kemiklerin de bulunduğu ve çorba olduğu sanılan kalıntının, MÖ 5. ve 3. yüzyıllardaki Kraliyet Savaşçıları dönemine ilişkin beslenme alışkanlıklarının anlaşılması açısından yararlı olacağını söyledi.