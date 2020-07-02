"2 bin 400 sinema salonundan 20'si açılacak"

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilen Türkiye'deki yaklaşık 2 bin 400 sinema salonu ile tiyatro salonlarının çok azı kapılarını sanatseverlere açacak. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, "Yaklaşık 2 bin 400 salondan 15-20 küçük sinema açılacak. Aslında 'açılmıyor' değil, sinema salonları 'açılamıyor'. 7 Ağustos haftasında yüzde 35-40 kadarının hizmet vereceğini öngörüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymak koşuluyla kültür sanat faaliyetlerine devam etme izni verilen tiyatro ve sinema salonları, eski çalışma düzenlerine aşamalı olarak geçebilecek.

bianet'te yer alan habere göre Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Türkiye'deki sinema salonlarının yüzde 95'inin çatıları altında olduğunu, ticari kararlarını kendilerinin verdiğini söyledi. Genç, "Yaklaşık 2 bin 400 salondan 15-20 küçük sinema açılacak. Aslında 'açılmıyor' değil, sinema salonları 'açılamıyor'. 7 Ağustos haftasında yüzde 35-40 kadarının hizmet vereceğini öngörüyoruz" dedi.

"Normalleşme sinemalar için ters bir zamanda oldu"

Temmuz ve ağustos ayının sinema salonları için ters bir sezon olduğunu, Türkiye seyircisinin yazın sinemaya gitmeyi tercih etmediğini aktaran Genç, şöyle konuştu:

"Ters bir sezonda ülkenin normalleşmesine katkıda bulunmak adına zarar edeceğimizi bile bile yine açmayı isterdik ama geçen yıl yaşandığımız sıkıntılardan dolayı canımız boğazımızda, o sıkıntıya katlanacak durumda değiliz. Sektörümüzde tehlike çanları çalıyor. Salonların açılmamasının bir diğer nedeni de sinema, dünyayla senkronize giden bir sanat. Türk yapımları dışında yabancı yapımlar da sürekli erteleniyor. Amerika'da da vizyon tarihleri sürekli erteleniyor. Bize etkisi, vizyona girecek Amerikan filmlerinin tarihleri ileri atıyor. Bu yazın en büyük beklentili filmlerinden biri Christopher Nolan'ın Tenet filmi 31 Temmuz'da vizyona girecekti ama yapım şirketi 12 Ağustos'a erteledi. Bazı üyelerimiz bu filmle açılış yapalım diye 7 Ağustos'ta açmayı planlıyorlar. Ama bu filmin de tarihi ertelenirse sinema salonları açmayacaktır çünkü iyi filmlerle izleyicimizi buluşturmak istiyoruz."