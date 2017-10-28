2 bin 365 metrelik zirvede etkileyici gün batımı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, 2 bin 365 metrelik zirvesiyle bölgenin en yüksek noktalarından Tahtalı Dağı\'nda özellikle gün batımı tatilci ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kemer\'deki Tahtalı Dağı\'nın 2 bin 365 metrelik zirvesi, yılda ortalama 230 bin turisti ağırlıyor. Teleferikle çıkmanın mümkün olduğu zirveye çıkanlar havanın açık olduğu günlerde deniz ve dağların eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buluyor. Toroslar\'ın en yüksek noktalarından Tahtalı Dağı, sunduğu büyüleyici manzarayla romantik anlar yaşamak isteyenlerin de uğrak yeri durumunda.

ETKİLEYİCİ MANZARA

Çiftler gün doğumu ve gün batımını zirvede seyretmenin keyfini çıkarıyor. Özellikle gün batımı daha çok ilgi çekiyor ve her gün 100- 150 kişi zirveye çıkıp manzarayı seyrediyor. Toroslar\'ın ardında yavaş yavaş kaybolan güneş, büyüleyici kızıllığıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Gün batımını izleyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekiyor.

RUS VE ARAPLARLA TÜRKLER TERCİH EDİYOR

Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, gün batımı turlarını özellikle Rus, Arap ve Türklerin tercih ettiğini belirterek, \"Misafirlerimize gün batımını izleme keyfini sunuyoruz. Haziran ayı itibarıyla başlıyoruz, ekim ayı sonuna kadar misafirlerimize gün batımı ve gün doğumu hizmetlerini sunuyoruz. Yaz döneminde haftanın 6 günü gün batımı ve haftanın 3 günü de gün doğumu hizmeti vermekteyiz\" dedi.



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