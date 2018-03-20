T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 bin 350 kiloya çıkan boğasını kontrol edemez hale geldi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Hasan Dayanç'a ait 'Poyraz' isimli boğa, 2 bin 350 kilograma ulaştı

20 Mart 2018 14:09

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde, Hasan Dayanç\'a ait \'Poyraz\' isimli boğa, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Dayanç, dev cüssesi nedeniyle kontrol etmekte zorlandığı boğayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini söyledi.
Yusufeli ilçesinde oturan besici Hasan Dayanç\'ın \'Poyraz\' adını verdiği boğası, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Dayanç; arpa, mısır, kuru üzüm ve pekmezle beslediği, dev cüsseye ulaşan boğayı kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Ahırından çıkarıldığında Dayanç\'a zor anlar yaşatan boğa, güçlükle tutulabilirken, ahıra komşuların yardımıyla alınabiliyor.
Hasan Dayanç, özenle bakıp, beslediği boğayı kurban bayramında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini dile getirdi. Boğaya evladı gibi baktığını anlatan Dayanç, \"2 bin 350 kilodur. Boyu ise 3 metre 10 santimetre oldu. Çok özel baktım. Bakımı ile ben ilgileniyorum. Gece yarısı bile yanına gelip, tımarını yaparım. Arpa, mısır, kuru üzüm, pekmez ile besledim. Bu kiloya getirmek için çok hizmet ettim\" dedi.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nusret DURURYUSUFELİ Artvin DHAARTVİN YusufeliHasan DayançDayançCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYusufeliDayanç; arpaAhırındanBoğayaBoyuBakımıGeceArpaBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24