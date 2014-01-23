2 bin 300 yıllık işkence odaları bulundu

Bursa'da yapılan arkeolojik kazılarda 2 bin 300 yıllık işkence odaları gün yüzüne çıkarıldı. Zindan Kapı'da yapılan kazılarda işkence odalarının ve aletlerinin yanı sıra çok iyi durumda olduğu açıklanan kan örnekleri de bulundu.

Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi'nden İbrahim Yılmaz tarafından yapılan keşif arkeoloji dünyasında merak uyandırdı. Zindanların ve işkence odalarının dönemin yaşama alanlarının hemen altında inşa edildiği de ortaya çıktı.

Restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen bir kuyuda ise kan izleri bulundu. Dönemin sağır ve dilsiz cellatları infaz ettikleri kişilerin vücutlarını parçalara ayırarak bu kuyulara atıyorlardı. Kuyulara atılmayan cesetler belli bir ücret karşılığında mağdurların ailelerine satılıyordu. Zindan Kapı, yapılan renove çalışmaları sona erdikten sonra bir açık hava müzesi olarak hizmet verecek.