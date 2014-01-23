T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 bin 300 yıllık işkence odaları bulundu

Bursa'da yapılan kazılarda 2 bin 300 yıllık işkencehane ve kan izleri bulundu

23 Ocak 2014 14:40

Bursa'da yapılan arkeolojik kazılarda 2 bin 300 yıllık işkence odaları gün yüzüne çıkarıldı. Zindan Kapı'da yapılan kazılarda işkence odalarının ve aletlerinin yanı sıra çok iyi durumda olduğu açıklanan kan örnekleri de bulundu.

Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi'nden İbrahim Yılmaz tarafından yapılan keşif arkeoloji dünyasında merak uyandırdı. Zindanların ve işkence odalarının dönemin yaşama alanlarının hemen altında inşa edildiği de ortaya çıktı.

Restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen bir kuyuda ise kan izleri bulundu. Dönemin sağır ve dilsiz cellatları infaz ettikleri kişilerin vücutlarını parçalara ayırarak bu kuyulara atıyorlardı. Kuyulara atılmayan cesetler belli bir ücret karşılığında mağdurların ailelerine satılıyordu. Zindan Kapı, yapılan renove çalışmaları sona erdikten sonra bir açık hava müzesi olarak hizmet verecek.

ETİKETLER

zindanişkenceodakanizkazıbursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24