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Yaşam

2 bin 288 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Kazılarda ortaya çıkarılan envanter niteliğindeki eserler, tasnif çalışmaları sonunda müzelerde teşhire hazır hale getiriliyor

18 Aralık 2016 00:17

Türkiye'de 11 ayda yürütülen 554 arkeolojik kazı ve araştırmada, 2 bin 288 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

NTV'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında bulunan tarihi zenginlikler, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından yapılan kazı, restorasyon ve yüzey araştırmalarıyla bilim dünyasına sunuluyor.

 

Eşsiz kadın heykelciği bulundu

 

Türkiye'nin değişik bölgelerinde yürütülen kazılarda sikke, pişmiş toprak kap, taş eser ve heykel gibi farklı türlerde eserler ortaya çıkarılıyor. Bu yıl kasım ayı itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla 554 arkeolojik faaliyet yürütülüyor. Bu kapsamda, bu yıl arkeolojik kazı ve araştırmada yaklaşık 2 bin 288 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Bu kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden en önemlilerinden biri olarak Konya Çatalhöyük'te Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda bulunan M.Ö 8000-5500 Neolitik Dönem'e ait kadın figürü gösteriliyor. Heykelcik, yüksek kalitede işçilikle yapılması ve vücudunun tüm parçalarının eksiksiz bulunması dolayısıyla "eşsiz" olarak nitelendiriliyor.

 

Şahin heykelciği dikkat çekti




Niğde Kınık Höyük'te yapılan Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan Akamenid Dönemi'ne ait volkanik kayaçtan (riyolit) yapılmış şahin heykelciği de diğer önemli eserler arasında yer alıyor.

 

3 bin 500 yıllık mühür



Bu yılki kazılarda, Hitit dönemine ait yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir de mühür bulundu. Adana'daki Tatarlı Höyük'te Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında açığa çıkan eserin, M.Ö 13'üncü yüzyıla, ünlü Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın da yaşadığı döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santimetre yüksekliğinde mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli de gün yüzüne çıkarılan önemli eserler arasında yer alıyor. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında sürdürülen kazıda bulunan heykel, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin başkanlığında, bakanlığın izniyle gerçekleştirilen kazılarda, binlerce eser ortaya çıkarılıyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan envanter niteliğindeki eserler, tasnif çalışmaları sonunda müzelerde teşhire hazır hale getiriliyor.

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Anadolutarihi eserKültür ve Turizm Bakanlığı

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