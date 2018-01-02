2 bin 200 yıllık antik kente sevgililerinin isimlerini yazdılar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Büyük İskender’in haleflerinden Suriye kralı 1’inci Selevkos Nikator adına M.Ö. 321-280 yıllarında kurulan Seleukeia Antik Kenti’nin şimdilerde yetkililer tarafından yeterince korunmadığı belirtildi. Antik kentin duvarlarına bazı kişiler sevgililerinin ve kendilerinin isimlerini yazdı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Asi Yaban Keçileri doğa grubu kurucusu Orhan Deniz, Şıhlar bölgesinde bulunan antik kente verilen zararı yürüyüşleri sırasında gördüklerini söyledi.

Deniz, şöyle konuştu:

“Biz de fotoğrafladık ve kamuoyunu bilgilendirelim istedik. Çünkü bu tür yazıları birçok benzer tarihi eserin üzerinde görebiliyoruz. Bu tür değerlerimizi bu şekilde kirletmemeli ve sahip çıkmalıyız.”