2 bin 100 yıllık Kibele heykeli, dünya arkeologlarının da ilgisini çekiyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’da 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yerleşmesinde arkeolojik kazıda bulunan 2 bin 100 yıllık ana tanrıça Kibele heykeli, Türkiye’de olduğu gibi dünya arkeologlarının da ilgisini çekiyor. Kurul Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapılmasının ardından, bölgede bulunan 2 bin parça eserin sergilenmesi için de arkeoloji müzesi çalışması başlatıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içinde yer alan Kurul Kalesi yerleşmesinde ilk arkeolojik kazı 8 yıl önce yapıldı. Ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalar bir süre dururken, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tekrar bilimsel kazı ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. 25’i arkeolog 40 kişilik ekiple 2 yıl süren kazı çalışmalarına 1 milyon 577 bin lira ödenek tahsisi sağlandı. Kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıllık ana tanrıça Kibele heykeli ile çok sayıda heykel ve tarihi eser bulundu. Yaklaşık 2 bin eserin ortaya çıkarıldığı Kurul Kalesi’nin UNESCO listesine alınması içinde çalışma başlatıldı. Kalede bulunan eserlerin Ordu’ya kurulacak olan arkeoloji üzesinde sergileneceği belirtildi. Kalenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması ile ilgili çalışmaların başlatılmasının ardından, dünya arkeologlarının da ilgisinin çektiği, 2019 yılında tekrar başlayacak olan kazı çalışmalarını incelemek için yabancı arkeologların da kente gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.

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