2-B başvuruları 500 liradan başlayacak

T24 - Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı hükümet programına girerken, Maliye Bakanlığı konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. 36 ilde yapılacak satışlar için başvuru bedeli 500 lira. En fazla arazi Antalya’da.



Zaman gazetesinin haberine göre, yıl sonuna kadar 2-B arazileri ile ilgili teknik çalışmanın bitirilmesi planlanıyor. Sürecin 2012 yılında tamamlanması hedefleniyor. Maliye'den edinilen bilgilere göre peşinat miktarının 500 lira olmasında geri adım atılmadı. Rakam arazinin değerine göre değişecek. Hangi bedel üzerinden satış yapılacağı konusunun ise 2011 sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. Düzenlemeye son şeklini vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tekrar bir araya gelecek. Maliye kaynakları, satış sürecinin yılbaşından itibaren başlayabileceğini kaydetti. 2-B'lerin satışından ilk aşamada 10-15 milyar lira gelir bekleniyor.



Teknik ve saha çalışmasının hazır olduğunu aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi ise "Elimizdeki çalışmada peşin rakamında herhangi bir değişiklik yapmadık. Peşinat 500 lira ile başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak çalışma hükümete sunulduktan sonra yeniden gözden geçirilecek. Değişiklik yapılması istenirse peşinat miktarları konusunda rakamlar farklılaşabilir." diye konuştu.



Altyapı çalışmaları geçen yıl sonunda hızlanan 2-B'lerin satışı seçimler sonrasına bırakılmıştı. 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen 2-B'lerin satışından ilk aşamada 10-15 milyar lira gelir elde edilebileceği hesaplanıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından teknik altyapısı hazırlanan çalışmada satış miktarının hangi bedel üzerinden yapılması konusunda son sözü Başbakanlık söyleyecek. Maliye'den üst düzey bir yetkili de "Rayiç bedel mi esas alınacak, yoksa Emlak Vergisi mi? Tarım arazisi olarak belirlenen bir arazi ile şehir merkezindeki bir mi kabul edilecek, biz şimdi bu konuda tartışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise önceki gün açıkladığı hükümet programında konuya ilişkin şunları söylemişti: "Orman vasfını kaybetmiş, ihmalle yıllardır fiilî kullanıma açılmış ve kazanılması mümkün olmayan alanları kamu yararı ve kişisel fayda dengesi içerisinde tekrar düzenleyeceğiz."

Arazilerin satışı 36 ilden başlıyor



2-B olarak bilinen bu yerlerin satışının kadastro işlemleri tamamlanan 36 ilden başlaması planlanıyor. Müracaat parası için kademeli olarak artan cüz'î bir miktar talep edilecek. Kırsal kesimde tarımsal arazi için başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenirken, aynı rakam belediye mücavir alan sınırının dışındaki yerleşim yerlerinde bin TL öngörülüyor. Şehir merkezlerinde yer alan gecekondular için ise 2 bin lira başvuru bedeli üzerinde duruluyor. Taslağın ilk halinde hak sahiplerinden başvuru bedeli olarak 10 bin lira alınması maddesi yer alıyordu. Bu arazilerle ilgili müracaata ilişkin son rakam ise Başbakanlık tarafından belirlenecek. Hazine'ye ait alanlar, Türkiye'nin yüzde 23'lük bölümünü oluşturuyor. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin en fazla bulunduğu şehirlerin başında Antalya geliyor. Antalya'yı Mersin, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Muğla ve İstanbul gibi şehirler izliyor.

En fazla araz, Antalya'da



Yapılan ilk tespitlere göre Antalya'da 46 bin hektara yakın 2-B arazisi bulunuyor. Antalya Defterdarı Hidayet Mat, 2-B arazilerinin büyük çoğunluğunu belirlediklerini söyledi. Çalışmaları, Tapu Kadastro ve Orman Bölge müdürlükleri ile ortak yürüttüklerini belirten Mat, "2-B'lerin tescil ve kullanım kadastro çalışmaları son bir senedir devam ediyordu. 2-B ile ilgili çalışmaları tamamlamak üzereyiz." dedi. İlk belirlemelere göre Antalya'da 31 bin 481 hektar orman vasfını kaybetmiş arazi tespit ettiklerini belirten Mat, imarlı 2-B ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydetti. Antalya'da 2-B alanlarının yoğun olduğu Çalkaya ve Göçerler'e henüz girmediklerini aktaran Mat, şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 15 bin hektar imarlı arazi ile birlikte Antalya'da toplam 46 bin civarında 2-B alanı var. İmarlı 2-B'lere henüz girmedik. Buralara yönelik tespit çalışmaları da devam ediyor." Mat'ın verdiği bilgilere göre Antalya'da bilinenin aksine en fazla 2-B arazisi Kepez'de değil, Kaş'ta bulunuyor. Kaş'ta 6 bin 120, Manavgat'ta 5 bin 242 ve Aksu'da ise 4 bin 225 hektar orman vasfını kaybetmiş arazi tespit edildi.