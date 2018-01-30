T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 aylık emekli maaşını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde emekli Erol Yılmaz (55), 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) 2 aylık maaşını bağışladı

30 Ocak 2018 15:37

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde emekli Erol Yılmaz (55), \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) 2 aylık maaşını bağışladı.
Sandıklı\'ya bağlı Oda köyünde oturan Erol Yılmaz, TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 2 aylık emekli maaşı olan 2 bin 800 TL\'yi TSKGV\'ye bağışlama kararı aldı. Banka şubesinden TSKGV hesabına parayı yatıran Yılmaz, şube önünde gazetecilere açıklama yaptı. Askere gitmek istediğini; fakat yaşı nedeniyle alınmadığını belirten Erol Yılmaz, Mehmetçik için emekli maaşını bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Askerlere hep dua ettiğini kaydeden Yılmaz, \"Gençliğim bitti. İhtiyarlığımdan dolayı maalesef bizi askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na 2 bin 800 lira yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Türk milletine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de buralarda onlara dua ediyoruz. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca böyle düşündük\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLISANDIKLI Afyonkarahisar DHAAFYONKARAHİSAR SandıklıErol YılmazDalı HarekatıTürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı TSKGVSandıklıOdaErol Yılmaz TSKTL TSKGVBankaTSKGVYılmazAskereYılmaz Mehmetçik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24