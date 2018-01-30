2 aylık emekli maaşını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde emekli Erol Yılmaz (55), \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) 2 aylık maaşını bağışladı.

Sandıklı\'ya bağlı Oda köyünde oturan Erol Yılmaz, TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 2 aylık emekli maaşı olan 2 bin 800 TL\'yi TSKGV\'ye bağışlama kararı aldı. Banka şubesinden TSKGV hesabına parayı yatıran Yılmaz, şube önünde gazetecilere açıklama yaptı. Askere gitmek istediğini; fakat yaşı nedeniyle alınmadığını belirten Erol Yılmaz, Mehmetçik için emekli maaşını bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Askerlere hep dua ettiğini kaydeden Yılmaz, \"Gençliğim bitti. İhtiyarlığımdan dolayı maalesef bizi askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na 2 bin 800 lira yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Türk milletine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de buralarda onlara dua ediyoruz. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca böyle düşündük\" dedi.

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