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2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 2 aylık Tuncay Efe Akkaya beşiğinde ölü bulundu

29 Kasım 2017 15:55

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde, 2 aylık Tuncay Efe Akkaya beşiğinde ölü bulundu.
Olay, gece geç saatlerde Türksevin Mahallesi\'nde meydana geldi. Mevlüt ve Esra Akkaya çiftinin bebeği Tuncay Efe, beşiğine yatırıldı. Bir süre sonra bebeğini kontrol eden anne, Tuncay Efe\'nin hareketsiz yatığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürülen bebeğin yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Tuncay bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

 

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