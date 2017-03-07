2 ayda 287 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre şubatta en az 126 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) şubat ayı raporunda eski Ankara Havagazı Fabrikası’nın sökümü dolayısıyla işçi sağlığı ve halk sağlığı sorunlarına dikkat çekilerek, Türkiye’de asbest kullanımının 2010’dan itibaren yasaklandığı, bu maddenin usulüne uygun sökümü yapılmaz ise çalışanlar ve çevrede yaşayanlar için de risk oluşturacağına dikkat çekildi.

İş güvencesizliği, haksız ve hukuksuz uygulamalar, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne baskılar nedeniyle bu yıl şubat ayında en az 126, yılın ilk iki ayında ise en az 287 işçi yaşamını yitirdi. Şubatta yaşamını yitiren 126 emekçinin 112’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 4’ü çiftçilerden/ küçük toprak sahiplerinden, 2’si balıkçılardan ve 8’i esnaflardan olmak üzere 14’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, raporda, “Son dönemde dikkat çeken nokta borç kaynaklı intiharlardaki ve eğitimli- meslek sahibi bireylerdeki intiharlardaki artış. Bu durum Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun bir yansıması: Ekonomik kriz, dolardaki artış, işsizlik rakamlarının ve enflasyonun iki haneye yükselmesi. Bu duruma ülkemizdeki OHAL koşulları da eklenince geleceğe dair umutsuzluk, çıkışsızlık beklentisinin işçilerde giderek yükseldiğini söyleyebiliriz” görüşüne yer veriliyor. İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımıyla ilgili olarak da “Dikkat çeken husus 28-50 yaş grubundaki işçi ölümlerindeki artış. 28-50 yaş grubu örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu yaş grubundaki iş cinayetlerinin oransal artışı OHAL’in işçi sınıfının ana gövdesine dönük uygulamaların arttığının bir göstergesidir” denildi.