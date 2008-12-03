2 ayda 2 milyon YTL soydular

Antalya'da bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapan kişilerin hesaplarını boşaltan, ayrıca sahte kimlik kullanıp encoder cihazıyla başkalarına ait kredi kartlarını kopyalayıp alışveriş yapan, bu yöntemle son 2 ayda 2 milyon euro haksız kazanç sağlayan 1'i kadın 11 kişi gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında İzmir ve istanbul'da da 12'şer kişi yakalandı.





Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, 2.5 ay önce başlattıkları projeli çalışmada interaktif bankacılık yöntemini kullanarak şifrelerini kırdıkları banka müşterilerinin hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktaran bir çeteyi izlemeye aldı. Polis operasyon hazırlığı yaptığı sırada, aynı çeteyle ilgili İzmir ve İstanbul polisinin de çalışma yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir polisi bir araya gelerek, ortak operasyon kararı aldı.





Dün sabah 3 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Antalya'da çetenin Akdeniz grubunun elebaşı A. K., yardımcısı ve sevgilisi N. E., adamları S.K., K.T., S.E., V.E. M.O., H.Ö., F.İ., A.E ile İzmir grubunun elebaşı M.C.E. gözaltına alındı. İzmir polisi aynı operasyonda 12, İstanbul polisi de 12 kişiyi yakalayarak sorgulamak üzere Bilişim Suçları Büro Amirliği'ne götürdü. Polis ele geçirilen bilgisayarları da incelemeye aldı.



Antalya polisinin ele geçirdiği 4 bilgisayarlarda yapılan incelemede 50 bin kişiye ait MSN bilgisi bulundu. Zanlıların bu kişilerin MSN görüşmelerini takip ettiği ve kişilerle ilgili bilgi topladıkları belirlendi. Ayrıca polis bilgisayarlardan birinde 857 kişiye ait kullanıma hazır, 5 milyon YTL'ye yakın limiti bulunan kredi kartları bilgisi ele geçirdi. Zanlılarda ayrıca kredi kartlarının bilgilerini kopyalamaya yarayan ve ‘papağan’ adı verilen encoder cihazı ile kullandıkları 4 lüks otomobil ele geçirildi.



İlkokul mezunu dolandırıcı



A. K.'nin elebaşı olduğu çete, polisin kendisini izlemeye başladığı 2.5 aylık sürecin ilk 1 ayında interaktif bankacılık dolandırıcılığı yaptı. İlkokul mezunu olan A. K'nin, internet üzerinden bankacılık işlemleri yapan kişilerin bilgilerini yardımcılarıyla birlikte ele geçirdi ve paralarını kendi hesaplarına aktardı. İkinci ay ise kontör ve kopya kart işine giren çete üyeleri, encoder cihazı sayesinde başkalarına ait kredi kartı bilgilerini boş manyetik şeritli kartlara yükleyip, anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yapıyor ve aldıkları malları piyasa değerinden daha aşağıya satarak nakit paraya çeviriyordu. Ayrıca yine kredi kartları üzerinde bulunan kart numaralarıyla yüklü miktarlarda cep telefonu kontörü alıp piyasaya satıyorlardı. 2 ay içerisinde 2 milyon euro haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin lüks içinde yaşadıkları da ortaya çıktı.



Hamam kapatıp sefa yapmışlar



Antalya'da polisin yaptığı operasyonla yakalanan çete üyelerinin, 5 yıldızlı otellerde kalıp lüks bir hayat sürdüğü, gece kulüplerinde eğlendikleri, hatta birlikte bir hamamı kapatarak sefa yaptıkları ortaya çıktı.



Operasyonda gözaltına alınan ve İzmir grubunun lideri olduğu ortaya çıkan M.C.E.'nin, Antalya'nın Lara bölgesinde bir villayı aylık 2 bin 500 YTL'ye sevgilisinin oturması için kiraladığı ve içini lüks eşyalarla döşediği belirlendi.



Çete elebaşı A. K. ve sevgilisi N. E.'nin, birlikte kaldıkları 5 yıldızlı otel odası balkonunda başkalarına ait hesapları boşalttıkları ortaya çıktı. A. K'nin sevgilisiyle birlikte hesap boşaltırken çekilen fotoğrafını ise DHA ele geçirdi. Polis operasyonla ilgili soruşturmanın ve zanlıların sorgularının sürdüğünü açıkladı.