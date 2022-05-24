İki ay önce taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü, bu kez bıçaklandı!

Avcılar'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı.



İETT şoförü Tarık Akçam, yolda ilerlerken motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışmasına girdi. İkili arasındaki sözlü tartışmada motosiklet sürücüsü Akçam'a bıçak çekti.



Otobüs şoförü Akçam ise kendini korumak isterken elinden yaralandı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken, motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler bir yandan Akçam'a yardım ederken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçam'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

"Bıçağı salladı, ben de tuttum"

Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık Akçam, "Boğazköy peronlarına girmek üzere sola sinyal verdim. Bu sırada sola yaklaşırken motosikletli bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçmesini bekledim ama geçmedi, yanıma geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'. Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum senin geçmeni bekliyorum dedim.



Bu arada bir küfür falan etti bana sonra camdan vurmaya çalıştı. Hem cama vurunca hem de ağır küfür edince ben de o öfkeyle aşağı indim birbirimize saldırdık. Daha sonra millet bizi ayırdı. O motoruna koştu bir bıçak kaptı geldi. Bir kaç kere bıçağı salladı bana. Bende üçüncüde bıçağı tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri koparttı. Sonra millet bizi yine ayırdı. O gitti motoruna bindi devam etti.



Ben de o sırada fotoğrafını çekeyim dedim, otobüse gittim telefonumu almaya. Orada ki birisi plakasını aldığını söyledi. Hastanede polise şikayetçi oldum" diye konuştu. (DHA)