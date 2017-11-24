2 ay önce seçilen AKP'li başkan istifa etti

Eylül ayında yapılan olağan kongreyle yeniden AKP Yunusemre İlçe Başkanlığına seçilen Zafer İkinci, görevinden istifa etti.

Manisa'nın 2014 yılında merkezde kurulan iki ilçesinden biri olan Yunusemre ilçesinde 10 Eylül'de yapılan ikinci olağan kongrede ikinci defa AKP Yunusemre İlçe Başkanlığına seçilen Zafer İkinci, herhangi bir neden göstermeden istifa ettiğini açıkladı.

AKP İl Başkanlığına istifa dilekçesini veren İkinci, istifasının herhangi bir nedeni olmadığını ve istifasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini açıkladı. Zafer İkinci'nin yerine Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine kimin geleceğinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak olan istişarelerin ardından açıklanacağı öğrenildi.