2 aslan 35 kişiyi yemiş

Doğu Afrika’da 1898 yılında demiryolu işçilerine musallat olan ve yüzden fazla insanı yedikleri düşünülen iki aslanın 35 kişiyi öldürdüğü 111 yıl sonra kimyasal testle belirlendi.















100 yıldan da uzun bir zaman önce iki aslanın demiryolu işçilerine gerçekleştirdiği saldırılar Doğu Afrika’nın en büyük katliamlarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Günümüzde, ABD’li bilim adamları uzun süren bir araştırmanın sonunda ölü sayısının bilinenin çok altında olduğunu, ancak yine de hiç de azımsanamayacak olduğunu ortaya koydu: 35! İki aslanın 9 ay boyunca 135 insan yediği tahmin ediliyordu. 1898’de Hindistanlı ve yerli işçiler Kenya boyunca uzanan Uganda demiryolu inşaatında çalışıyordu. Birden başlayan aslan saldırıları ve ölümler işçilerde büyük korku ve paniğe neden olmuştu.





Ortaklık kurmuşlar

BİLİM adamları aslanların diş ve kemiklerine kimyasal testler yaparak, kaç kişiyi yediklerini tespit etti. Karbon ve nitrojen izotoplarını uzun süre tutabilen diş ve kemiklerden hayvanların beslenme alışkanlıkları gibi bilgilerin ayrıntılı olarak öğrenilmesini sağlıyor. Uzmanların bir bulgusu da aslanların neden ikili olarak hareket ettikleri konusunda. Aslanların birinin dişlerinde ciddi sorunlar ve pençesinde önemli yara vardı. Bu, aslanın hareket kabiliyetini kısıtlıyordu. Uzmanlara göre aslanlar yüzden birlikte avlandı.





Filmlere konu olmuştu

Afrika’da 1800’lerin sonunda iki aslanın 35’i aşkın adamı öldürmesi, filme de uyarlanmıştı. Başrollerini Val Kilmer ve Michael Douglas’ın paylaştığı “The Ghost and the Darkness” (1996), bu olayı ele alan en ünlü film olsa da, tek film değil. Film, 1952 tarihli “Bwana Devil”ın yeniden çevrimiydi. “The Ghost and the Darkness”ın da 2001 yılında, “Mrugaraaju” adlı Hindistan yapımı bir yeniden çevrimi çekildi ama pek geniş bir kitleye ulaşmadı.