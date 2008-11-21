2 asker ölümü göze alıp arkadaşlarını kurtardı

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, sözlerine, önceki gün Ağrı'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Binbaşı Süleyman Can'a ve yine aynı gün Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Kayacık Jandarma Karakolunda şehit düşen Jandarma çavuş İsmail Uygun ve Jandarma Er Fevzi Güngör ile 9 Kasım 2008'de Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çayırlı Karakoluna yapılan havan atışında yaralanarak GATA'da tedavi edilirken şehit olan Topçu Er Abdülkerim Aytiş'e Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı.



Son günlerde bazı basın organlarında, 900 uzman jandarmanın istifa ettiğine dair haberlere yer verildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, “Bu haberler doğru değildir ve yanlış bir bilgi ihtiva etmektedir. Bu tip haberlerle ilgili bize ulaşılıp haberin doğruluğunun teyit ettirilmesi, yanlış haber yapılmasının önüne geçecektir” dedi. Tuğgeneral Gürak, bir kişinin bile istifa dilekçesi vermediğini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütü ile mücadelesinin, gerek yurt içinde ve gerekse Irak'ın kuzeyinde artan bir kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Tuğgeneral Gürak, son iki haftada meydana gelen olay sayısı, kayıp durumu ve ele geçirilen teröristlerle ilgili bilgiler aktardı.



TSK'nın, bölücü terör örgütüne yönelik icra ettiği faaliyetler kapsamında 7 Kasım 2008'den bugüne kadar toplam 59 iç güvenlik olayı meydana geldiğini belirten Tuğgeneral Gürak, teröristler tarafından gerçekleştirilen toplam 24 patlayıcı madde kullanma olayından 16'sının (yüzde 67'si) güvenlik kuvvetlerince yerinde imha edilerek, olası zayiatların önlendiğini kaydetti.





Dönem içinde güvenlik kuvvetlerince 32 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, bu çerçevede 14 teröristin teslim olduğunu, 11 teröristin yakalandığını ve 7 teröristin ölü ele geçirildiğini belirtti.

Tuğgeneral Gürak, şu bilgileri aktardı:



“Teslim olan terörist sayısı 14'tür. Bu kişilerle yapılan mülakatta; tamamının çok çocuklu ailelere mensup oldukları, aile içinde yeteri kadar ilgi göremedikleri ve bölücü terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldükleri tespit edilmiştir. Dağa çıkınca kısa sürede gerçeği anlayan bu kişiler, ilk fırsatta kaçarak teslim olmuşlardır. Bunlardan 8'inin, örgüte katıldıktan bir yıl sonra örgütten kaçmış olmaları dikkat çekicidir.



Ayrıca daha önceki toplantılarda dile getirdiğimiz şekilde Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçma olaylarında bu dönemde de ciddi miktarda artış olduğu duyumları alınmaktadır.”



Dönem içinde 4 TSK personelinin şehit olduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, 9 Kasım 2008'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çayırlı Jandarma Sınır Bölüğü'ne teröristler tarafından Irak topraklarından ağır silahlarla atış yapıldığını, bu atışlara süratle karşılık verilmesi üzerine teröristlerin bölgeden kaçtıklarını belirtti. Tuğgeneral Gürak, bu çatışmada yaralanan Topçu Er Abdülkerim Aytiş'in GATA'da tedavi edilmekteyken 19 Kasım 2008'de şehit olduğunu hatırlattı.



Ağrı'da Binbaşı Süleyman Can'ın şehit olduğu çatışma ile ilgili de bilgi veren TUğgeneral Gürak, Ağrı bölgesinde bir grup teröristin kış hazırlıkları yaptığı bilgisinin alınması üzerine güvenlik kuvvetlerince 18 Kasım 2008 tarihinde bölgede operasyon başlatıldığını, çatışmada tabur komutanı Binbaşı Süleyman Can'ın şehit olduğunu ve 5 personelin yaralandığını anlattı.



Tuğgeneral Gürak, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, bölgede operasyonlara devam edildiğini bildirdi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Kayacık Jandarma Karakoluna, önceki gün düzenlenen terörist saldığı hakkında da bilgi veren Tuğgeneral Gürak, saldırının saat 16.25'te gerçekleştiğini, bölücü terör örgütü mensuplarının, bindikleri tenteli ve kum torbaları ile takviye edilmiş bir araçla, yoldan süratle karakola girecek şekilde yaklaştıklarını anlattı.



Önceden alınan tedbirler nedeniyle engellere çarpan aracın durduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, şunları anlattı:



“Nizamiyede görevli nöbetçilerin sesli ikaz ve müteakiben ateş etmesi sonucu araç içerisindeki bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ancak araçtan inen diğer teröristlerin el bombası atması sonucu 1 Jandarma çavuş ve 1 Jandarma erimiz şehit olmuştur.



Karakolda görevli personelin süratle mevzi almasını müteakip, nizamiyeden içeri giren iki terörist daha etkisiz hale getirilirken karakol komutanı üsteğmen, 1 uzman erbaş ve 2 er yaralanmıştır. Daha sonra kaçmaya çalışan 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.



Olay sonrasında; kullanılan araç ve araçta bulunan 5 kilogram TNT kontrol altına alınmış, atılmamış durumdaki çok sayıda el bombası ve 7 adet RPG­7 roketi bulunmuş, tahminen 8-9 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerden 4'ü etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama faaliyetlerinde çok miktarda kan izine de rastlanmıştır.



Bölücü terör örgütü mensupları, kamyonet ile karakola nizamiye bölgesinden intihar saldırısı girişiminde bulunarak zayiat verdirmeyi amaçlamış, ancak başarılı olamamışlardır.”



Tuğgeneral Gürak, son iki haftada Türk Silahlı Kuvvetlerince toplam 19 arama kurtarma faaliyeti yapıldığını belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 305 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını, 2 kişinin ölü olarak bulunduğunu bildirdi.



Tuğgeneral Gürak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı. Bir soru üzerine, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Kayacık Jandarma Karakoluna düzenlenen saldırı sırasında, karakolda 60'ın üzerinde personel bulunduğunu söyledi.



Bir gazetecinin, Somali açıklarında korsanlarca kaçırılan Türk gemisi için SAT komandolarının bir operasyon düzenleyeceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını sorması üzerine Tuğgeneral Gürak, Türkiye'nin bölgedeki gemisinin NATO komutası altında görev yaptığını ve şu anda da bu görev kapsamında BM'nin gıda programına ait bir gemiye refakat ettiğini bildirdi.



Bu görevin 5 Aralıka kadar devam edeceğini belirten Tuğgeneral Gürak, bu görevden sonra da Türkiye'nin orada gemi bulundurmaya devam edeceğini, korsanlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.



Tuğgeneral Gürak, bir gazetecinin, Irak hava sahasının sorumluluğunun ABD'den Irak hükümetine geçmesi durumunda, ABD ile anlık istihbarat paylaşımı konusunda bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna, “Mevcut mekanizma ileriki tarihlerde, dönemlerde de aynen devam edecek” yanıtını verdi.



İmralı Cezaevine başka hükümlülerin de nakledileceği haberlerinin hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Gürak, İmralı Cezaevinin iç düzeni ile ilgili hususların Adalet Bakanlığı tarafından sağlandığını belirtti.



Tuğgeneral Gürak, bir başka soru üzerine, subay, astsubay ve uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Terör örgütünden 124 teröristin firar ettiğinin açıklandığının hatırlatılması ve bu konuda bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Tuğgeneral Gürak, bu konuyla ilgili teyit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



“Bazı basın organlarında “helikopterle piknik” şeklinde bir haber yer alıyor. Bu konuda bir açıklama yapılacak mı?” sorusuna Tuğgeneral Gürak, “Bize, amacı belli olan yayın organlarının yayınlarına dayalı soru sormayın” karşılığını verdi.



Tuğgeneral Gürak, bir başka soru üzerine de insansız hava aracı Heron'ların Türkiye'ye bu ayın sonunda geleceği yönünde kendisinde bir bilgi bulunduğunu söyledi.



