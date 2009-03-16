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Kültür-Sanat

2 asırlık sır Efes’te çözüldü

Efes’te yıllar önce bulunan kalıntıların Kleopatra’nın öldürttüğü Prenses Arsinoe’ye ait olduğu ortaya çıktı

16 Mart 2009 02:00

Avusturyalı arkeologlar Efes’te bulunan iskeletin 2 bin yıl önce Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın emriyle öldürülen kız kardeşi Prenses Arsinoe’ye ait olduğunu kanıtladı.

Tarihin en önemli gizemlerinden birine Efes’te cevap bulundu. 1920’li yıllarda Efes’te bulunan kalıntıların Kleopatra ve sevgilisi Marcus Antonius’un M.Ö. 41’de tahtta hak iddia etmesini önlemek için öldürttüğü Prenses Arsinoe’ye ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Prenses Arsinoe’nin ablası tarafından sürüldüğü Efes’te 1926’da kazı yapan arkeologlar sekizgen bir tabut buldu. İçindeki kafatası inceleme için Avusturya’ya götürüldü.

Yüzü yeniden çizildi

Avusturyalı arkeolog Hilke Thür, iskeletin Prenses Arsinoea’ye ait olduğuna yönelik kuvvetli bulgulara ulaştı. Viyana Üniversitesi’nin adli tıp uzmanları, iskeletin M.Ö. 200 ile 20 döneminden kaldığını, 15-18 yaşları arasında olduğunu ortaya koydu. Arsinoe’nin yüz hatları da bilgisayar teknolojisiyle ortaya çıkarıldı.

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