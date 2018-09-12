2 asırlık çınar, koruma altında

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Kızılören ilçesinde koruma altındaki yaklaşık 200 yıllık çınar ağacı, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Dallarıyla çok geniş bir alanı kaplayan 25 metre uzunluğundaki çınar, yaz aylarında serinlemek isteyen ilçe halkının sığınağı oluyor.

​Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesindeki yaklaşık 200 yaşında olduğu belirtilen, 6,30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı, 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Üzerinde, \'Bu ağaç korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı olup, Müze Müdürlüğü\'nce koruma altına alınmıştır. 1995\' yazılı levha bulunan ağacın gövdeden üç ana dalla yükselen dalları geniş bir alanı kaplıyor.

GÖLGESİNE SIĞINIYORLAR

Yaz sıcaklarından etkilenen ilçe halkı da serinlemek ve dinlenmek için ihtişamı ve büyüklüğüyle büyüleyen çınar ağacının gölgesine sığınıyor. Kimi vatandaşlar da birçok hastalığa fayda sağladığına inandığı için dökülen çınar ağacının yapraklarını topluyor.

\'ÇINAR AĞACI BİZİM SEMBOLÜMÜZ\'

Kızılören Belediye Başkanı MHP\'li Ali Erol, ağacı ilk gören yabancıların görkemi ve güzelliğiyle büyülendiğini söyledi. Başkan Erol, \"İlçemizde birçok çınar ağacı var. En yaşlı olanı da cami avlumuzda bulunan çınar ağacı. Bunu 1995 yılında koruma altına aldırdık. Yaprakları dahil, çok kıymetli bir ağaç. Birtakım rahatsızlıklara yaprağının suyla kaynatılıp içildikten sonra faydası olduğu söyleniyor. İlgili olanlar bunu biliyor. Geliyor, topluyor. Tabii bu çınar ağacı bizim sembolümüz. Cami avlusuna da denk düşen bir durum. Günün her saatinde çınarın üstünde kuşlar, altında vatandaşlarımız, cemaat, cami çıkışlarında burada oturur ve dinlenir\" dedi.

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