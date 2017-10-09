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2 arkadaşları kazada öldü, TIR protestosu yaptılar

Muhammet KAÇAR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde, 2 Ekim’de park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Nazım Yılmazlar ile 27 yaşındaki Sercan Mert Yenigül’ün arkadaşları, karayolu üzerinde bekleyen TIR’lar

09 Ekim 2017 16:06

Muhammet KAÇAR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde, 2 Ekim’de park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Nazım Yılmazlar ile 27 yaşındaki Sercan Mert Yenigül’ün arkadaşları, karayolu üzerinde bekleyen TIR’lar için tepki eylemi gerçekleştirdi.  
Hopa’da kazanın yaşandığı liman önünde toplanan kalabalık ve onlara destek veren ‘Şehrin azizleri’ adlı Hopasporlu taraftar grubu üyeleri, kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı üzerinde ‘Bu ilk değil, son olsun’ ve ‘TIR’lar gelip geçiyor olan bize oluyor. Sercan ve Nazım kalbimizde yaşıyor’ yazılı pankartla yürüyüşe geçti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Hopa Kavşağı’na gelen gruptatiler, burada alkışlarla tepkisini gösterdi, karayolu üzerlerine park eden TIR’ların ölümlere sebebiyet verdiğini belirterek önlem alınmasını istedi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.
Öte yandan eylemin gerçekleştirildiği sırada Gürcistan’a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmeyi bekleyen çok sayıda TIR’ın Karadeniz Sahil Yolu üzerinde park halinde olduğu görüldü.

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