2 arkadaşını öldüren garson, polisi görünce intihara kalkışmış

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, karayolları misafirhanesinin yemekhanesinde tartıştığı iş arkadaşları Özal Kızak ve Mustafa Tutuş\'u öldürüp kaçan A.K.\'nin, kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce pompalı tüfeği çenesine dayayıp intihara kalkıştığı, polislerin ise vurduğu kişilerin yaşadığını söylemesi üzerine teslim olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ile kendisine silah temin ettiği ileri sürülen T.Ç. adliyeye sevk edildi.

​Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin yemekhane bölümünde 20 yıldır garson olarak çalışan A.K. (44), iddiaya göre aşçı Özal Kızak (34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş (39) ile tartıştı. Tartışmanın ardından yemekhaneden ayrılan A.K. bir süre sonra yanında pompalı tüfekle geri döndü. A.K. önce evli ve 2 çocuk babası Mustafa Tutuş\'u başından vurdu. Ardından Özal Kızak\'ı önce elinden, sonra da başından vurarak öldürdü. Öldürdüğü Özal Kızak\'ın otomobili ile kaçan A.K. bir süre sonra aracı terk etti. Aracın bulunduğu bölgede aranan A.K., dün saat 15.00 sırlarında Diriliş Mahallesi yakınlarında, Kurtderesi Parkı civarındaki arazide saklanırken yakalandı.

Olayda ölen Özel Kızak ve Mustafa Tutuş ise dün toprağa verildi.

POLİSTEN İLGİNÇ TAKTİK

Şüphelinin yakalanma anına ilişkin ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Yeri tespit edilen A.K., ekipleri görünce cinayetlerde kullandığı pompalı tüfeği, fişek koyup çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Polislerden birinin, \'Vurduğun kişiler ölmedi, yoğun bakımda\' sözleri üzerine A.K., silahı atarak ekiplere teslim oldu.

Dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan A.K. ile kendisine silah temin ettiği belirlenerek gözaltına alınan T.Ç. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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