2 arkadaşın kayıp olduğu Honaz'da, 8 kişilik ölüm listesi iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak (36), 18 Ekim\'de de arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş (29) ortadan kayboldu. Kaybolan iki arkadaşın öldürüldüğü iddia edildi. Kayıp Kızılırmak\'ın ailesi katıldığı bir televizyon programında oğullarının bir süre önce ortadan kaybolan F.B. tarafından öldürüldüğünü ileri sürünce, ilçede ceset arama çalışması başlatıldı. İtfaiyenin sualtı arama ekipleri, Honaz çevresindeki göletlerle kayıp iki kişinin cesetlerini aradı. Göletteki aramadan sonuç çıkmadı, ancak ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş\'a ait cep telefonu bulundu. F.B.\'nin 8 kişilik bir ölüm listesi yaptığı ileri sürüldü. Emniyet, özel ekip oluşturarak kayıpları arıyor.

Honaz\'da kaybolan Murat Uğur Pınarbaş\'ın ailesi, bir televizyon programına katılarak, oğullarıyla ilgili cinayet iddiasında bulundu. 18 Ekim\'de akşam saatlerinde dışarı çıkan Pınarbaş\'tan bir daha haber alamadıklarını söyleyen ailesi, oğullarının F.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Kayıp Soner Kızılırmak\'ın ailesi de oğullarının yeni evlendiği ve eşinin 7 aylık hamile olduğunu, kendisinden 30 Haziran\'dan bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Geçen 30 Haziran\'da kaybolan Soner Kızılırmak ve daha sonra aynı şekilde 18 Ekim\'de kaybolan Murat Uğur Pınarbaş\'ın öldürüldüğü iddiaları üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Honaz\'ın Aydınlar Mahallesi\'nde bulunan Akbaş Barajı göletinde saatlerce arama yaptı. Sualtı arama ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle göletin dibinde ceset aradı. Ancak aramalardan bir sonuç çıkmadı. Aramalar diğer göletlerde de devam etti. Yapılan aramalarda, Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş\'a ait cep telefonu bulundu. Olayın çözülmesi için İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, deneyimli polislerden oluşan özel ekip oluşturdu. Özel ekip tarafından yapılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen F.B. ile Murat Uğur Pınarbaş\'ın kaybolmadan önce en son birlikte görüldükleri belirlendi.

Bir suçtan dolayı cezaevine giren F.B.\'nin Azerbaycan vatandaşı olan eşiyle görüştüğü ileri sürülen 8 kişi olduğunu duyduğu, bu kişilere karşı öfke beslediği ve ölüm listesi yaptığı iddia edildi. Kayıp olan Pınarbaş ile Kızılırmak\'ın da F.B.\'nin yaptığı iddia edilen 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Kayıp iki arkadaşın ailelerinin katıldığı televizyon programında F.B.\'nin 8 kişiyi bulacağını ve öldüreceğini söylediği gündeme getirildi.

Aynı televizyon programına telefonla bağlanan F.B.\'nin annesi Nebahat B. de oğlunun kayıp olduğunu söyledi. Nebahat B., oğlunun eşinden ayrıldıktan sonra sorunlar yaşadığını anlattı. Nebahat B., kayıpların oğlu F.B. ile ilgisinin olmadığını savunup, oğlunun nerede olduğunu da bilmediğini belirtti.

Aynı programa Honaz\'dan telefonla bağlanan ve ismini açıklamayan bir kişi de F.B.\'nin 8 kişilik bir liste yaptığını, bu kişileri öldüreceğini söylediğini iddia etti.

Bu iddialar üzerine polis tarafından oluşturulan özel ekip, Honaz\'da titiz bir soruşturma yürütmeye başladı. Özel ekip, iddialarda adı geçen kişilerin tek tek ifadelerini alınıyor.



FOTOĞRAFLI