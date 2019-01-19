2 arkadaş, uyuşturucu almak için buluştukları kişi tarafından tabancayla vuruldu (2)

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bursa\'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Sezer G. ve Tolgahan K.\'nin kaçtığı otomobilin merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Boğazhan Sokak\'ta kaza yaptığı, onları kovalayan araçtaki Gökhan Ç. ve 3 arkadaşının ellerinde silahlarla araçlarından inerek, kaza sonucu kıstırdıkları Sezer G. ve Tolgahan K.\'yi otomobilden indirip ayaklarına ateş ettikleri görülüyor.



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