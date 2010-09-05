2 ambulans ve polis 45 dakika adresi aradı

T24 - Bostancı sahil yolunda bisikletten düşen matematik profesörü Malikoğlu’na yardım edenlerin “Ambulans 45 dakika geç geldi, adam göz göre göre can verdi” iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı: “2 ambulans adres bulmada sorun yaşadı.” Sadece ambulanslar değil, polis de yolu bulamadı.



Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da emekli matematik profesörü Salih Necdet Malikoğlu’nun (61) bisikletten düşerek ölümüyle ilgili olarak müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın, İstanbul Anadolu Yakası 112 Acil Komuta Merkezi’ne önceki gün saat 09.13’te “Sahil Yolu Kartal yönü Bostancı İskelesi’ne gelmeden bisikletten düşme” vakası şeklinde duyarlı bir vatandaş tarafından ihbar edildiği ifade edildi, saat 09.16’da Maltepe 1 ve 2 no’lu ambulans ekiplerinin vaka ile ilgili çıkış yaptıkları belirtildi. “Yapılan ilk incelemede 112 ekiplerimizin verilen adresi bulmada ve bu noktaya ulaşmada bir gecikme yaşadıkları tespit edilmiştir” ifadesine yer verilen açıklamada, bu süre içinde ihbarı yapan vatandaşla birkaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve alınan detaylardan sonra ekiplerin vakaya ulaştığı kaydedildi.



Bakan talimat verdi

Vakanın, Maltepe 2 No’lu ambulans ekibi tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği bildirilen açıklamada, “Konu ile ilgili olarak Sayın Bakanımızın talimatları ile Teftiş Kurulumuzdan bir müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır” denildi. Yakınları ABD’de uzun yıllar matematik profesörü olarak çalışan Salih Necdet Malikoğlu’nun daha önce by-pass ameliyatı olduğunu söyledi. Malikoğlu’nun bisikletteyken kalp krizi mi geçirip düştüğü araştırılıyor.



Duyuyoruz ama göremiyoruz

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Coşkun, Hürriyet’e, şu bilgiyi verdi: “Ses kayıtlarını dinledik. İnsanlar 112 ile görüşüyorlar, ‘Ambulansın sesini duyuyoruz ama göremiyoruz’ diyorlar. Adres tam tarif edilemediği için yer bulunamamış. 112 bu nedenle 155’e de haber vermiş. İşin ilginç yanı, hastanın bulunduğu mekanı polis de bulamamış.” Coşkun, ambulanslarda uydu takip sisteminin bulunduğunu belirterek, “Ama hastaların yerini tespit edecek sistem henüz kurulamadı. O da cep telefonu operatörlerinden sağlanabilir” dedi.



