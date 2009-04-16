2. Abdülhamit'in torunu öldü

Sultan 2. Abdülhamit'in oğlu Şehzade Mehmet Selim'in kızı Nemika Sultan'ın torunu olan Mehmet Selim Ethem (67), Bursa'da öldü.



Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ethem, böbrek yetmezliği nedeniyle 1.5 ay önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Selim Ethem, tedavi gördüğü Nefroloji Kliniği'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.



Mehmet Selim Ethem'in cenazesi, İngiliz asıllı eşi Azize Ethem ile 9 yıl önce yerleştiği İznik ilçesinde, Yeşil Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Lübnan’da doğdu



Sultan 2. Abdülhamit'in torununun torunu olan Mehmet Selim Ethem, ailesinin 1924 yılındaki sürgünden sonra gittiği Lübnan'da 1942 yılında doğdu.



Ailesiyle birlikte 1954 yılında Türkiye'ye gelen, İstanbul'da lise öğrenimini tamamladıktan sonra babasının çalıştığı Suudi Arabistan'a giden Ethem, 25 yıl kaldığı bu ülkede bazı prenslerle tanışınca hobisi olan denizcilikle ilgilenmeye başladı. ABD'de denizcilik eğitimi de alan ve daha sonra prenslerin yat kaptanlığını yapan Ethem, Suudi Arabistan'da 1985 yılında tanıştığı, Müslüman olan eşiyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Çift, 2000 yılında da İznik'e yerleşti.



Selim Ethem'in cenazesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınıp, ikindide İznik Yeşil Camii'ne getirildi. Burada yapılan cenaze törenine eşi Azize Ethem, Kaymakam Nurettin Kakillioğlu, Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Emrah Özsin, Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Altınay ile az sayıda vatandaş katıldı. Ethem'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.



