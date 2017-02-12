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Yaşam

2. Abdülhamit'in torunu Fatih Camii haziresine defnedilecek

Bülent Osman, Fransa'nın başkenti Paris'te vefat etti

12 Şubat 2017 17:59

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, yaptığı açıklamada, Bülent Osman'ın, Fatma Naime'nin oğlu Cahit Osman'ın çocuğu, aynı zamanda Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'nın da torunu olduğunu söyledi. 

Bülent Osman'ın son dileğinin Gazi Osman Paşa'nın da istirahatgahı olan Fatih Camisi'nin haziresine defnedilmek olduğunu, eşi Jeannine Osman'ın eşinin bu dileğini Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiğini ve iznin çıktığını belirten Topuz, "Salı günü ikindi vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve oraya defnedilecek" dedi.  Topuz, Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer'in kıldıracağını ifade ederek, ailenin cenazeye çelenk gönderilmemesini, bunun yerine şehit ailelerine destek olmak üzere düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine ve devlet kuruluşlarına destek olunmasını istediğini kaydetti.

 

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