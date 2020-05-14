2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu sosyal medyadan yardım topluyor

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medya üzerinden yardım toplamaya başladı.

Osmanoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fitre, adak, askıda fatura... gibi konular için DM’den mesaj atabilirsiniz. Küçük sadakalar büyük belaları def eder. Yarım hurma ile dahi olsa kıyamete hazırlanalım" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yasaklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için bağış kampanyası başlatmıştı.

Yardım kampanyalarının 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle bankalarda toplanan paralara bloke konurken, İçişleri Bakanlığı, İBB tarafından başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.