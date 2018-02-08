T24 LogoT24 Logo
Gündem

2. ABDÜLHAMİD, 40 TORUNUNUN KATILDIĞI TÖRENLE ANILDI

  Haber: Gülseli KENARLI- Cansel KİRAZ -Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHA 2

08 Şubat 2018 17:07

 

Haber: Gülseli KENARLI- Cansel KİRAZ -Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHA
2. Abdülhamid, vefatının 100. yılında üçüncü ve dördüncü kuşaktan  torunlarının katılımıyla düzenlenen törende anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Osmanlı Arşivleri\'nde düzenlenen anma törenine 2. Abdülhamid\'in Meksika, Fransa, İngiltere, Almanya, Lübnan, Suudi Arabistan ve Avusturya\'da yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşaktan 40 torunu katıldı.

“HİÇBİR HÜKÜMDARIN, İMPARATORUN BÖYLESİNE HAKSIZ YERE ADI KİRLETİLMEMİŞTİR\"
Törende ilk olarak 2. Abdülhamid\'in belgeseli gösterildi. Daha sonra Abdülhamid\'in torunları adına bir konuşma yapan Cemil Adra, “Akrabalarım, yakınlarım bu anma çağrısına cevap verdi, uzak diyarlardan gururla, onurla geldi. Fransa\'dan, İngiltere\'den, Almanya\'dan, Lübnan\'dan, Suudi Arabistan\'dan, Avusturya\'dan ve hatta Meksika\'dan… Bazıları sağlık durumları nedeniyle gelemediler ama çocuklarını, torunlarını gönderdiler. Diğerleri mesleki sebeplerle ancak 10 Şubat törenine katılacaklar. Bugün çelişkili duygular içindeyiz. Bu anma töreni bir aile büyüğümüzün ölüm yıl dönümü olduğu için Allah rahmet eylesin, ama aynı zamanda gerçek bir mutluluk\" dedi.
Cemil Adra, anma töreni nedeniyle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, “Onlar için bu anma toplantısı hatıralarının, saygılarının gereği. Çünkü asla hiçbir hükümdarın, imparatorun veya kralın böylesine haksız yere adı kirletilmemiştir\" şeklinde konuştu.
Adra toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isteği, iradesi, kararlılığı ve himayesi sayesinde gerçekleştiğini belirterek, “Hepimiz Türkiye\'nin önündeki zorlukları aşarak, yeniden Dersaadet ülkesi, mutluluk ülkesi olmasını diliyoruz. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur\" dedi. Konuşmanın ardından “Sultan 2. Abdülhamid Han\'ın Dersaadeti Foto Maratonu\"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

“TÜRKİYE\'DE TEKRAR YAŞAMAYI ÜMİT EDİYORUM\"
Törenin ardından 2. Abdülhamid\'in Meksika\'dan gelen torunu Fethiye Nami Osmanoğlu, 1974 yılında annesi ve babasının Türkiye\'de yaşadıklarını belirterek, “Fakat yaşım ilerledikçe öğrendim ki ailemiz sürgün edildi, dışlandı. Bunlar bizi üzdü ama son yıllarda tekrar Osmanlı değerlerine, ailemize karşı olan ilgiyi gördükçe, bu beni sevindiriyor. Türkiye\'de tekrar yaşamayı ümit ediyorum. Biz zaten dedemizin vefatının 100. yılı vesilesiyle 10 Şubat\'ta Türkiye\'de olacaktık. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyesiyle olunca bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Babam Osman Nami Osmanoğlu 2. Abdülhamid\'in türbesinin hemen yanına defnedildi. Bu da benim için bir gurur kaynağı\" diye konuştu.
Nurhan Osmanoğlu ise, düzenlenen anma töreni etkinliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “Yurtdışından, şehir dışından gelenler var. İBB ve Kültür A.Ş.gerçekten çok kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Duygu ve düşüncelerim inanın kelimelere sığmaz. Bu şekilde güzel hatırlanmak gerçekten çok güzel. Allah daim etsin, daha çok bu tür etkinliklerde hatırlanmak üzere inşallah\" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Katılımcılardan görüntüler
- Torunların görüntüsü
- Belgesel gösterimi
- Cemil Adra\'nın konuşması
- Ödül töreni
- Fethiye Nami Osmanoğlu ile röportaj
- Nurhan Osmanoğlu ile röportaj
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLI Cansel KİRAZ Kamera Güven USTADHA 2 AbdülhamidBüyükşehir BelediyesiOsmanlı ArşivleriAbdülhamid Meksika FransaAlmanya Lübnan Suudi ArabistanAvusturyaHÜKÜMDARINBÖYLESİNE HAKSIZ YERE ADI KİRLETİLMEMİŞTİR"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24