"2.4 milyon genç işsiz; 5.8 milyon genç ne işte, ne eğitimde"

Genç İşsizler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun sınıflandırması nedeniyle rekor sayıda mezunun işsiz sayılmadığını belirtti. 15-34 yaş grubunda 2 milyon 387 bin gencin işsiz olduğunu vurgulayan Platform’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“803 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 342 bin üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme, eğitime devam etme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almamakta, işsiz sayılmayıp iktisaden atıl kalmaktadır. Yüksek üniversiteli işsizliğe ek olarak üniversite mezunu 1 milyon 16 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamaktadır.”

İş gücüne katılım en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki kişilerde düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu eğitim düzeyindeki 4 milyon 675 bin kadıın iş gücünde dahi yer almadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 11 milyon 422 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almamakta, yani işsiz sayılmamaktadır. Bu yaş grubundaki 24,1 milyon gençten yalnızca yüzde 42,7’si çalışmaktadır. Daha açık bir ifadeyle çalışan her genç, bir şekilde en az 1 gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir.

15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı 5 milyon 852 bine ulaşmıştır. Gençlerin yüzde 32,8’i ekonomik faaliyetlere katkı verememekte; aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştirememektedir. Bu kategorideki genç sayısı Finlandiya, Slovakya ve Norveç gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin her birinin toplam nüfusu kadardır.

Aynı yaş grubundaki genç kadınların eğitime ve istihdama dâhil olmayanlarının sayısı 3 milyon 855 bindir. Genç kadınlarda bu oran yüzde 43,7 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin yüzde 22,2 oranının çok üstündedir. Çalışma ve eğitim alma hakkında kadınların durumu erkeklere göre çok daha kötü olup; cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmaktadır.”