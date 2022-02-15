2,4 milyar bedelle yapılan Kiğı Barajı'nın "hata" düzeltme ihalesi aynı şirkete verildi

Yüksek elektrik faturaları tepki toplarken, 2.4 milyar TL'ye yapılan Kiğı Barajı'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Baraj, yapım aşamasında yapılan hatalar nedeniyle 20 aydır üretim yapamıyor. Hükümetin, hatanın düzeltilmesi işini de gizli ihaleyle barajı yapan Özaltın İnşaat'a verdiği ortaya çıktı.

İnşaatına 1998 yılında başlanan ve 2018’de 2,4 milyar lira bedelle yapımı tamamlanan Kiğı Barajı’na, barajın girişinde yer alan palyelerin (şev) çökmesinden dolayı 11 Haziran 2020'de üretim durmuştu. Barajın inşaatı Özaltın İnşaat tarafından yapılmıştı.

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Geçtiğimiz yıl Bingöl Valisi başkanlığında yapılan toplantıda DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, bir gazetecinin sorusu üzerine, “Barajın gövde bölümünün 15 yıllık garantisi var, heyelan nedeniyle çöken santral şevleri, garanti kapsamı dışında” dedi.

DSİ de, “İhmal yok. İhmal olsaydı yeni bir ihale yapılmazdı. Bu doğal olabilecek bir olay. Ciddi bir heyelan geldi. Eğer ihmal olsaydı, bunun belli bir taahhüt süresi var firmanın 15 yıllık taahhüdü var herhangi bir durumda Genel Müdürlük böyle bir şeye izin vermezdi” açıklamasını yaptı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre uzmanlar kurumla fikirde değil. DSİ’de uzun yıllar görev yapan Su Politikaları Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Dursun Yıldız, “Şev kayması doğal bir afet değildir. Şev durup dururken kaymaz. Proje ve denetim hatasıdır. Bu süreçte iki sorumluluk vardı. Birincisi projenin altına imzasını atan kimse sorumlu odur. İkincisi, uygulamada ortaya çıkan sorunları müteahhitle, idare birlikte ele alıp riskli ortamlar için değerlendirmeler yapar” dedi.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş da, "Kiğı Barajı gibi kritik yerlerde şev stabilitesi, kitle hareketleri artık uydudan gözlemleniyor ve milimetrik olarak yıllık kayma miktarı hesaplanabiliyor. Bunları yaptıktan sonra üst yapıyı güvenli yapabilirsiniz. Altyapıyı incelemeden üst yapıya geçerseniz üst yapıyı riske atarsınız” ifadelerini kullandı.

Bu hatalara rağmen “Bingöl Kiğı Barajı ve HES Tesisleri Santral Kazı Şevlerinde Oluşan Kaymaların Önlenmesi İnşaatı” ihalesi gizli yapıldı. İhale özel olarak davet edilen Özaltın'a 179.9 milyon TL'ye verildi. Barajı da, iktidarın gözde müteahhitlerinden Özaltın yapmıştı. Özaltın’a 2.4 milyar TL ödenmişti.

İhale sözleşmesi DSİ ile Özaltın arasında 10 Şubat günü imzalandı. Buna göre 25 Şubat'ta başlayacak çalışma 350 gün sürecek ve 10 Şubat 2023'te tamamlanacak.