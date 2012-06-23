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Sağlık

'2-3 liraya satılan pide sağlıklı olmaz'

40 yıllık ödüllü pide ustası Akbaykal, ucuza satılan pidenin sağlıklı olmayacağını söyledi

23 Haziran 2012 19:18

İzmir'in Çeşme ilçesinde 40 yıldır sürdürdüğü baba mesleği pidecilik konusunda ödülleri bulunan yemek kitabı yazarı Reşat Akbaykal, ''Kıymalı pidenin bir porsiyonu en az 10 lira olabilir. 2-3 liraya satılan pide sağlıklı olamaz'' dedi.

Kentlerde ''her köşe başında pidecinin açıldığına'' işaret eden Akbaykal, pide yaparken hijyenik kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kıymalı pidenin ancak dana ve koyun etinden yapılabileceğini, kıymanın da çok miktarda soğan, domates ile karıştırılmaması gerektiğini anlatan Akbaykal, ''Kaliteli kıymanın kilosunun en az 25 lira olduğunu düşünürsek bir porsiyon kıymalı pide en az 10 lira olabilir. Kıymalı pidenin bir porsiyonu en az 10 lira olabilir. 2-3 liraya satılan pide sağlıklı olamaz'' dedi.

 

'Güvenmediğiniz yerde kaşarlı pide yeyin'

 

Akbaykal, vatandaşın kalitesine güvenmediği işletmede sadece kaşarlı pide yemesini önererek, "Çünkü sadece onda hile yapılamaz. Peynirli pideye de kalitesiz peynirler katanlar oluyor. Vatandaş önce işletmenin köklü yani eski olup olmadığına baksın, derin dondurucuları gözüyle görsün. Çünkü normal dolaplarda kıymanın uzun süre bozulmadan beklemesi mümkün değil. Ayrıca kıymalı pidede çok domates ve soğana rastlıyorsa o ürünü de kesinlikle tüketmesin'' diye konuştu.

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