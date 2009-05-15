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Sağlık

2-3 aya sığdırarak spor yapmak sağlıksız

Yaz sezonu öncesinde vücutlarını forma sokmak isteyenler, spor salonlarını doldurdu.

15 Mayıs 2009 03:00

Yaz sezonu öncesinde, kış döneminde aldıkları kilolardan kurtularak, vücutlarını forma sokmak isteyenler, spor salonlarını doldurmaya başladı.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Bursa Temsilcisi Hikmet Ayrıksa, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte, kışın aldığı kilolardan kurtulmak ve forma girmek isteyenlerin spor salonlarına adeta akın ettiklerini söyledi.

Özellikle nisan ve mayıs ayları ile haziranın ilk haftalarında salonların diğer aylara göre çok daha fazla doluluk oranına ulaştığını anlatan Ayrıksa, ''Özellikle bu aylarda spor salonlarına gelenleri biz 'plajcılar' olarak adlandırıyoruz. Plajda, deniz kenarında daha iyi görünmek isteyen kişiler bunlar. Bu aylarda salonlardaki doluluk oranları en az yüzde 50 artar. Yaz aylarında ise sıcaklarla birlikte azalır'' dedi.

Hikmet Ayrıksa, ''plaj sezonu''nda spor salonlarına başvuranların yüzde 80'inin kilolarından kurtulmak, forma girmek ve ince kumaşlı kıyafetlerin içinde daha iyi görünmek istediklerini söylediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Bu yanlış bir tutum. Çünkü yaz aylarında, sıcaklarda kilo verilmesi daha kolay olur. Sıcaklarla birlikte metabolizma hızlanıyor ve beslenmede de daha çok sebze, meyve türü hafif yiyecekler tercih ediliyor. Yaz ayları kilo vermede daha iyi değerlendirilebilir. İnsanlarımız bu dönemde 3 ay spor yapıp, sonra bırakıyorlar. Senede 12 ay var, başarılı olabilmeleri için en az 9-10 ay spor yapmalarında fayda var. Hem kilo kontrolü hem de sağlıkları için bunu yapmalılar. 2-3 aya sığdırarak spor yapmak sağlıklı değil. Salona gelenlere haftada 3 gün, 1-1.5 saatlik programlar veriyoruz. İnsanlarımızın 'kardiyo' dediğimiz, kalp ve dolaşım sisteminin daha iyi çalışması için egzersiz yapmalarında fayda var. Biz genellikle ''sağlıklı yaşam için spor'' anlamına gelen fitness programları uyguluyoruz.''

Hikmet Ayrıksa, ayrıca, vatandaşların sağlık için gittikleri spor salonlarında sağlıklarından olmamak için, buralarda görev yapan kişilerin antrenörlük belgelerinin olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

(AA)

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