2-2'lik derbi sonrası saha karıştı; Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Soldado ile Belhanda arasında maçın son dakikalarında başlayan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından devam etti.

İki oyuncu birbirinin üzerine yürürken; araya Jailson girdi. Brezilyalı oyuncunun Belhanda'ya tokat atmasıyla futbolcular arasındaki gerginlik tavan yaptı.

Galatasaraylı oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü. Jailson, soyunma odasına kaçtı.

Bu arada Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da Skrtel arasında kavga çıktı.Diğer oyuncular ve teknik heyetlerin de araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

Maçın gol dakikaları

31. dakikada Galatasaray, derbide öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topa altıpasta dokunan Donk, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in üzerinden ağlara gönderdi:

1-0.



49. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Linnes, son çizgi üzerinde pasını altıpas gerisindeki Onyekuru'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, kaleci Harun Tekin soluna gelen topu kornere çeldi.

Aynı dakika içinde Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Linnes'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun bekletmeden yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.



64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Isla meşin yuvarlağı içeri çevirdikten sonra kaleci Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden izleyen hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 66. dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-1.



72. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valbuena, pasını ceza sahası yayı içindeki Jailson'a aktardı. Brezilyalı futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solunda filelerle buluşturdu: 2-2.

Terim'den 3 değişiklik birden!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 sona eren Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından dün sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Kart cezalısı olan Mariano yerine Onyekuru'yu ile birlikte Terim, sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakan Kasapoğlu stada geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Fefhouli ve Sinan Gümüş kulübede!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde ilk 10 haftanın 9'unda ilk 11'de görev verdiği Sinan Gümüş'ü dün gece yedek soyundurdu. Bu sezon yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran Sinan Gümüş performans düşüklüğü nedeniyle derbiye kulübede başladı. Tecrübeli teknik adam sakatlığını atlatmasına karşın Feghouli'yi de yedek soyundurup Onyekuru'yu tercih etti.

Ali Koç 10 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi



Fenerbahçe'de Galatasaray deplasmanında yaklaşık olarak 10 yıl sonra başkanlık düzeyinde katılım gerçekleşti. Takımı yalnız bırakmayarak otobüste yer alan Ali Koç, Türk Telekom Stadı'na geldi. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 12 Nisan 2009 tarihinde başkanlık düzeyinde katılım gerçekleşmişti. Haziran ayında göreve gelen Ali Koç, ilk kez Türk Telekom Stadı'nda protokol tribününde yer aldı ve başkan sıfatıyla 2011'de açılan statta maçı izledi.



"Kazanamadığımız için üzgünüm"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini devre arası aldıklarını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu aldığımız haber bir futbol maçından çok daha önemli. Üzücü ve trajik bir durum. Ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı. Koeman, "Oyun planımızı, disiplinimizi son ana kadar koruduk. 2-0'ı bulduklarında bizim için işler zorlaştı. Galatasaray'ın geriye çekildiğini gördük. Top bizde daha fazla kaldı. Daha iyi oynamaya başladık. Hak ettiğimiz için 2-2'yi yakaladık. Biz bu maçı nasıl kazanamadık? Bence inanılmaz. Kazanamadığımız için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

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Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu mücadeleyi statta izledi. Stada yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte gelen Lucesu, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerden izledi.

Lösemi haftasına destek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi iki takım futbolcuları sahaya maske ile çıktı. Tüm futbolcular seremonide maskeyle yer alırken, Lösemi Haftası'na dikkat çekildi.

Ozan Kabak bir ilki daha yaşadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon sarı kırmızılı takıma kazandırdığı 18 yaşındaki stoper, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev aldı. Geçtiğimiz hafta Schalke maçında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Ozan Kabak dün de bir ilki daha yaşamış oldu. Terim, formsuz bulduğu Maicon yerine Fenerbahçe derbisinde Ozan'ı tercih etti.